Hamilelikte bu testi yaptırmamak büyük risk

Ünal, “Şeker yüklemesi testi ile ilgili bazı doktorların yaptığı hiçbir bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar, anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye atmaktadır” dedi.



Doğal Doğum Derneği Başkanı Operatör Doktor Ebru Ünal, hamilelik döneminde normalden daha hassas olan anne adaylarının bilimsel dayanağı olmayan açıklamalarla yanıltıldığını söyledi. Dr. Ünal, basında geniş yer bulan “Hamilelere şeker yüklenmemesi lazım” açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ifade etti.



Dr. Ünal, hamileleri “şeker yüklemesi testi” konusunda uyardı



“Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığının bebek ve anne sağlığına ciddi olumsuz etkisi vardır” diyen Dr. Ebru Ünal, “Amerikan Kadın Doğum Derneği, risk faktörlerine bakılmaksızın hamilelerin tümünde gebeliğe bağlı şeker için tarama testi yaptırılmasını önermektedir. Hastalığın önlenmesi ve tedavisinde, taramanın büyük önemi vardır. Gebelikte oluşan diyabet mellitusun teşhisinde 24 - 28 haftalar arasında yapılan şeker yükleme testi vardır. Bu testte kullanılan glikozun kalori miktarı 1 dilim baklava ile aynıdır” dedi.



Dr. Ünal, gebelik şekeri kontrol edilmediğinde; preeklampsi, gebelik haftasına göre büyük bebek, anne ve bebekte diyabetin yerleşmesi, bebeğin ilerde obez olması gibi geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarının ortaya çıkacağına dikkat çekti.



Dr. Ünal konuşmasında şunları kaydetti: “Amerikan Kadın Doğum Derneği, Amerikan Diyabet Derneği de bu tarama testlerinin gebelikte mutlaka yapılmasını önermektedir. Bu dernekler birçok çalışma yaptıktan sonra bunun gerekliliğini ispatladıkları halde ülkemiz hamilelerinin ve gelecek nesillerin sağlıklı olması için yapılabilecek basit bir testin yapılmasını engellemek, gelecek nesillerimize büyük zarar verecektir. Sağlık giderlerimizin artmasına sebep olacaktır. Bu şekilde desteksizce yapılan, insanların kafalarını karıştıran önerilerde bulunulmasının ülkemize büyük zararı vardır.”



“Dünyada artık önleyici tıp, tedavi amaçlayan tıbbın yerini aldı” diyen Ünal “Tespiti ile gebeliğe bağlı birçok sorunun ortadan kaldırılabileceği bir hastalığın teşhisinde kullanılan basit ve zararsız olan şeker yükleme testi gebelerimiz tarafından gönül rahatlığı ile uygulanabilir” diye belirtti.