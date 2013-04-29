Hamilelikte canlanan saçlar, lohusalıkla dökülüyor

Gebelik esnasında kuvvetlenen saçlar, doğumun gerçekleşmesinden sonra yaşanan ani hormonal değişikliğin etkisiyle genelde hızla dökülüyor. Uzmanlar geçici olan bu saç dökülmesinin kelliğe yol açmayacağını belirterek özellikle hamilelik sonrası dökülmeler için üretilen ve eczanelerden temin edilen ürünlerin düzenli kullanımının bu probleme çare olacağını belirtiyor.

Saç dökülmesi problemi insanların belli dönemlerinde artarken bu dönemler genellikle hayatıyla ilgili yeni bir kararlar verdiği ya da olumsuzluk yaşadığı zamanlara denk geliyor. Bazı kadınlar ise gebeliği sonrasında hassaslaşırken bu dönemde saç dökülmesi yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyor.

Hamilelik sonrasında hormonların değişmesi, uykusuzluk, aşırı kilo alınması, stres ve benzeri faktörler kuşkusuz saçları olumsuz etkilediğini belirten Biota Laboratuvarları Ar-Ge Direktörü Dr. Özden Kasımoğulları “Hamilelik sırasında hormonların yükselmesiyle ilk başlarda artmış gibi görünen saç yoğunluğu hormonların dengelenmeye başlaması ile azalmaya başlar. Hamilelik sonrasında yaşanacak uykusuzluk ve stres de bu durumu daha fazla tetikler. Doğum sonrası yaklaşık 0-2 yıl kadar sürebilen saç dökülmesi ise kadınların kâbusu haline gelir.” şeklinde konuştu. Dr. Özden Kasımoğulları “Hamilelik sürerken mat ve cansız görünmeye başlayan aynı zamanda incelen saç telleri hamileliğin sonlanmasıyla birlikte hızla dökülme aşamasına geçerek uzun bir dönem kadınların kâbusu haline gelebiliyor.” dedi.

HAMİLELİKTE SAÇ BAKIMI İÇİN ECZANEYE BAŞVURUN

Hamilelik döneminde hem anne hem bebek sağlığı için ilaç, ışın, kimyasal maddeler ve deri yoluyla maruz kaldıkları maddelerin zararlarından uzak durmak gerekiyor. Bazı kimyasal maddeler ise gebeliğin belirli sürelerinde zararlı, diğer zamanlarda zararsız olabiliyor. Bu nedenle hamilelik döneminde annenin besinlerinin doğal olması ne kadar önemliyse, kullandığı bakım ürünlerinin de doğal olmasının oldukça önemli olduğunu da vurgulayan Dr. Kasımoğulları “Gerek hamilelik döneminde, gerekse de sonrasında kullanılacak saç bakım ürünlerinin eczaneden alınması daha güvenli olacaktır. Bitkisel diye her ürünü de saça uygulamak doğru olmaz. Özellikle eczanelerde hamilelik sonrası yaşanan dökülmelere karşı şampuanlar bulunuyor.” diye konuştu.