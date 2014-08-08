Hamilelikte diş eti hastalığına dikkat

Kadınlar, hamilelik dönemlerinde, hormonal değişikliklerin de etkisiyle bazı sağlık problemiyle karşılaşıyor. Bunların arasında diş eti hastalığı da yer alıyor. Hamilelerde hormonal dengenin değişmesiyle ilk karşılaşılan problemin diş eti hastalığı olduğu söyleyen Diş Hekimi Cenap Adaş, anne adaylarının en çok diş eti kanaması şikayetiyle kendisine başvurduklarını belirtti. Adaş, "Hamileler genellikle diş kanamasıyla karşılaştıklarında ’sert fırçalıyorum o yüzden kanıyor’ diye düşünür ve ya fırçalamayı azaltır ya da üstünkörü fırçalar. Böyle olunca da bakımsız kalan dişin kanamaya eğilimi artar" dedi.

Diş eti hastalığının hamileliğin ikinci ayında görülmeye başlayan ve doğuma yakın döneme kadar devam eden, iltihaba bağlı oluşan, gebelik tümörü olarak da adlandırılan tümörden kaynaklandığını belirten Adaş, "Hamilelik dışında görülmeyen tümörün oluşma nedeni hormonal değişim ve bakımsızlıktır. İlk belirtisi diş eti kanamasıdır ve ağrılı geçer. Bazı durumlarda alınması gerekebilir" diye konuştu.

NE YAPILMALI

Bu hastalığı önlemede en önemli tedbirin dişlerin iyi temizlenmesi olduğunu söyleyen Cenap Adaş, "Dişlerin ne sıklıkta fırçalandığı değil nasıl fırçalandığı önemlidir. Üstünkörü fırçalama hem çürüklerden hem de diş problemlerinden koruyamaz. Mümkünse hamileliğin planlandığı dönemde diş hekimine muayene olunmalıdır. Bunun dışında temel temizlik, korunmanın en iyi yoludur" dedi. Tedavi sürecinde ise kullanılan bazı antibiyotiklerin, bebeğin diş etlerine zarar verdiğini belirten Adaş, anne adaylarına, tedavi sırasında verilen ilaçları kadın doğum uzmanlarına danışarak kullanmalarını tavsiye etti.