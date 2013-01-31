Hamilelikte düşük teşhisi hataları

Imperial College London’dan Profesör Tom Bourne’un yürüttüğü araştırma yanlış düşük teşhisini gözler önüne seriyor. Düşük yaptığı söylenen annelerin bir kısmının aslında hiçbir sorun yaşamadan hamileliklerine devam ediyor olduğunu belirtiyor. Bu problem Bourne’a göre erken ultrason görüntülerinin anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Yanlış teşhis ise eski cihazların kullanılması, karmaşık görüntüler ve basit doktor hatalarının sonucu olarak görülebiliyor.



1000 İngiliz kadın üzerinde yapılan araştırmalar her 200 kadından 1’inin düşük teşhisiyle karşı karşıya olduğunu ancak hamileliklerin devam etme olasılığının bulunduğu belirtiliyor. Bu kadınlarda genellikle 2 cm civarında boş kese görüntüleniyor ve düşük teşhisi konuluyor. Ancak 2. hafta tekrar kontrole gittiklerinde fetüs görülebiliyor.



Profesör Bourne, “Ne yazık ki çoğu vakada düşüğü önlemek için elimizden bir şey gelmiyor. Ancak normal giden gebeliklerde işleri sarpa saracak tüm uygulamalardan da kaçınıyoruz,” dedi.



Düşük, her yıl 500.000 kadın tarafından yaşanan oldukça talihsiz bir durum. Düşük teşhisinden sonra hata olması ihtimalini göz önünde bulundurarak ikinci bir kontrol talep edebilirsiniz.



Bebeğinizi kaybetmenin manevi yükümlülüğü ne kadar zor olsa da bir sonraki gebeliğinizin sağlıklı geçeceğine inancınızı kaybetmemenizi öneririz. Düşük sonrası psikolojik destek alabilir, doktorunuzla koordineli bir şekilde bir sonraki gebeliğinizi planlayabilirsiniz.