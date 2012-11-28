Hamilelikte erotik rüyalar

Bazen rahatsız edici boyuta varan bu rüyalar bir uzaylı doğurmadan çok seksi fantezilere kadar geniş bir yelpazede olabilir. Canlı ve sık rüya görme hamilelerin üzerinde durduğu bir konudur. Uzmanlar bunun sebebini kesin olarak bilemese de hormonların seviyesindeki değişikliklere bağlamaktadır.



Ancak rüyalar cinsel içerikli olmak yerine şiddet, korku ve endişe içeriyorsa mutlaka yardım alınmalıdır. Eş, anne ve doktorlar rüyalar üzerine konuşulmalı, uyumadan önce kötü senaryolar düşünülmemelidir.



Yoga, uyku düzenini ve kalitesini arttıran, hamilelerin rahat bir gebelik geçirmesini sağlayan yardımcı bir yöntemdir. Hamilelik yogasına katılabilir, rahatlatıcı müzikler dinleyebilir ve uyumadan önce ılık bir duş alıp bir bardak süt içebilirsiniz.

