Hamilelikte göğüslere dikkat

Hamilelik esnasında göğüs sağlığına maksimum önem verilmelidir. En ufak bir tümör bile hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını riske atabilir.



Pek çok anne adayı yapılması gereken testler ve analizlerle boğuşurken göğüs doktoruna gitmeyi unutur. Ancak süt bezleri ve genel göğüs sağlığı için mutlaka bir göğüs doktoruna görünmeniz gerekir. Hamile kalmadan 2-3 ay önce mamografi çektirilmesi önerilmektedir.



Özellikle ilk gebeliğinizi 30 yaş üzerinde yaşayacaksanız, daha önceden düşük veya kürtaj yaşadıysanız, tiroid bezi sorunu ve yumurtalık kistleri gibi sorununuz varsa ilk işlerden biri doktora gitmek olmalıdır.