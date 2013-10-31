Hamilelikte göz sağlığını ihmal etmeyin

Uygur, yaptığı açıklamada, hamilelikte sağlık problemleriyle karşılaşılan organların başında göz geldiğine dikkat çekti. Hamilelik sırasında diyabetli kadınlarda retinada kanama ve kılcal damarlarda bozukluklar yapan retinopati başlayabileceğini dile getiren Uygur, hamileliğin var olan retinopatinin ilerlemesine de sebep olabileceğini kaydetti. Şeker hastası kadınlarda göz diplerinin ve kan şekerinin çok yakın takibi ve gerekiyorsa tedavisinin yapılması gerektiğini vurgulayan Uygur, şunları ifade etti:

“Hamilelikte tedavi gerektiren bir göz sorunu olduğunda mutlaka göz hekimi kontrolünde göz hekimi tarafından verilen ilaçlarla tedavi yapılmalıdır. Gebelikte mümkün olduğu kadar ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle kortizonlu ilaç kullanmamak gerekir. Hamilelikte lazer tedavisi önerilmez. Hamilelerin gözdeki kırılma kusuru değişkenlik gösterir ve sonuçta hata riskini artırır. Ayrıca her türlü operasyon stres sebebidir. Hamilelikte stres nedeni olacak girişimlerden kaçınılmalıdır.”

Uygur, hamilelikte kırılma kusurlarının değişmesi nedeniyle doğum sonrası gözlük ve kontakt lens derecelerinin tekrar değerlendirmesi gerektiğini hatırlatarak, gebeliğin göz kuruluğunu artırdığı için suni gözyaşı kullanılmasını önerdi.