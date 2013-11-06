06.11.2013 - 16:18 |
Hamilelikte horlamak bebeği olumsuz etkiliyor!
Uzmanlar hamileliğinde horlayan anne adaylarının bebeklerinin düşük kilolu doğma riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.
Guardian gazetesinde yayınlanan araştırmada Michigan Üniversitesi'nden uzmanlar horlayan annelerin bebeklerinin düşük kiloda ve sezaryenle doğma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Nefes alışveriş sorunları bebeğin anne karnında yeterli oksijen alamamasına neden oluyor.
1673 hamile üzerinde yapılan incelemelerde bilim adamları kronik horlama sorunu çekenlerin 2/3'ünün düşük kilo bebeklere sahip olduğunu belirtti.
Horlama kandaki oksijen miktarını azaltarak tansiyon ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına da neden oluyor.