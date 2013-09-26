Hamilelik döneminde kalsiyum annede kemik erimesi gelişmemesi için ve bebekte kemik, diş gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gereklidir. Bunun dışında da kalsiyumun vücutta çeşitli görevleri vardır. Gebelik döneminde yeterli kalsiyum alınmazsa bebeğin gelişimi için gereken kalsiyum annenin kemiklerinden karşılanır, bu da annede kalsiyum eksikliğine ve ileriki yıllarda kemik erimesi (osteoporoz) oluşmasına zemin hazırlar.



Hamilelikte kalsiyum ihtiyacı ne kadardır?



Yörsan Gıda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan'ın verdiği bilgiye göre gebelik döneminde bir kadının günlük alması gereken kalsiyum miktarı:1000 miligram olup, kadının 18 yaşın altında olması halinde ise günlük kalsiyum ihtiyacı 1300 mg'dır.



Kalsiyum içeren besinler:



Süt, yoğurt, peynir kalsiyumdan en zengin besinlerdir. Bunun dışında kuru kayısı, ceviz, fındık, badem, alabalık, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagiller kalsiyum açısından zengindir.



Yörsan Gıda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan aşağıda bazı yiyecek ve içeceklerdeki yaklaşık kalsiyum miktarlarını şu şekilde belirtiyor.



• 100 ml süt: 125 mg kalsiyum içerir

• 1 su bardağı inek sütü: 250 mg kalsiyum içerir

• 1 su bardağı yoğurt: 250 mg

• 1 dilim (30 gram) beyaz peynir ortalama 100 mg (peynirin çeşidine göre değişir)

• 1 avuç fındık veya badem : 50 mg

• 1 avuç kuru üzüm: 30 mg