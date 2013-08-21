Hamilelikte kaza ve yaralanmalar hakkında bilinmesi gerekenler

Hamilelilerin ortalama yüzde 10’unda farklı nedenlerle küçük veya büyük travma ve yaralanmalar oluşur. Bu yaralanmalar bazı vakalarda hem anne hem de bebek açısında ciddi problemlerine neden olabilir. En çok karşılaşılan yaralanmalar motorlu taşıt kazaları sonucunda meydana gelir.

Anne adaylarının en fazla başına gelen kaza ve travmalar otomobil kazaları, ateşli silah yaralanmaları, delici, kesici yaralanmalar, emniyet kemerine bağlı yaralanmalar, denge kaybına bağlı düşme v.b kazalar ayrıca saldırı ve dayak olarak sıralanabilir.

Travmanın yol açabileceği riskler:

Kaza sonrası travmaların anne ve bebek üzerinde çeşitli etkileri olabilir. Bunların başında yer alanlar:

• Düşük

• Erken doğum

• Bebeğin ölümü Plasentanın erken ayrılması (Dekolman plasenta)

• Rahmin (Uterusun) delici travmalarla yaralanması ve delinmesi

• Ender vakalarda bebeğin yaralanması

• Anneyle ilgili bir çok organda yaralanma, dalak yaralanmasına bağlı vb. karın içi kanma olabilir

Hamilenin başına gelen ister küçük, ister büyük bir kaza veya travma (düşme, yanma, yaralanma vb.) olsun, anne adayının bir şikayeti olmasa bile mutlaka hemen uzmana veya hastaneye başvurması gerekir. Anne adayının ve bebeğin durumunu tespit etmek gerekli test ve tahlililerin yapılıp ihtiyaç olduğu takdirde tedavi uygulanmalı.

Bazı travma vakalarında bebeğin kanı annenin kan dolaşımına geçebilir. Hamilede kan uyuşmazlığı söz konusu ise anneye koruyucu iğne yapılır. Bunun dışında gerekli görülen durumlarda tetanoz toksoidi ve aşısı yapılabilir.