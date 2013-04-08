Hamilelikte kendinizi ihmal etmeyin

Saçlarınız bu dönemde biraz bakımsız kalabilir. Parlıklığını ve canlılığını yitiren saçlara şekil vermenizde oldukça zor olacaktır. Genel olarak yapılan araştırmalarda saç boylarının bebeğinize bir zararı yoktur. Fakat bu süreçte önlem olarak kullanmamanız yaralı olacaktır.



İlk üç ay bebeğiniz için çok önemli bir dönemdir. Gebeliğin ilk üç ayından sonra saç boyama işlemi yapmanız daha doğru bir seçim olacaktır.





Gebelik döneminde cilt problemleriniz olabilir. Bu süreçte cildinize ekstra bakımlar yapmanız gerekebilir. Yatamadan önce yüzünüzü temizlemeniz ve besleyici kremlerle desteklemeniz önemlidir.



Tırnak, diş ve dudaklarınızda normalde karşılaşmadığınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Anne olmadan önceki bu zorlu dönemde tükürüğünüzde farklı mineraller bulunur ve bu dişlerinizin çürümesine sebep olabilir.

Dudaklarınızda çatlama ve kuruluk meydana geldiyse, kimyasal özellikler barından kremler yerine doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz.

