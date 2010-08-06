Hamilelikte kilo alanların bebeği de kilolu doğuyor

ABD’nin Boston kentindeki çocuk hastanesinde görevli Dr. David Ludwig ve New York kentindeki Columbia Üniversitesinde görevli Janet Currie tarafından yürütülen araştırma, hamile annenin aldığı her kilo karnındaki bebeğin kilosunu 7,35 gram artırdığını gösteriyor.

1 Ocak 1989 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında meydana gelen doğumları araştıran iki doktor, bir kadında bir çok hamileliği tahlil etmiş ve böylece genetik faktörlerin etkilerini dışlamış.

Araştırmaya göre, hamilelikte 24 kilodan fazla kilo alan annelerin bebekleri, anneleri hamilelikte 8 ile 10 kilo almış bebeklerden 150 gram daha ağır geliyorlar.

Araştırma ayrıca, hamilelikte alınan kiloların çocuğun obeziteye bağlı hastalıklara yakalanma riskini de artırdığını kaydediyor.

Bebeğiniz için gerekli vitaminler! Haberin devamı için tıklayın.