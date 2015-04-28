28.04.2015 - 11:06 |
Hamilelikte organik süte dikkat
Daily Mail'in haberine göre hamilelikte organik süt içmek bebeğin IQ seviyesini ve beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.
Bilim adamları hamilelikte ve emzirirken orgnaik süt tüketmenin bebeğin beyin gelişimini riske atabileceğini ortaya çıkardı.
Uzmanlara göre organik sütteki iyot miktarı normal sütün 1/3'ü kadar. Bu sebeple organik süt içmek yeterli iyot miktarının alınamamasına neden olabilir.
İngiliz araştırmacılar organik çiftçilerin kullandıkları takviyeler sebebiyle organik sütlerdeki iyot miktarının yeterli olmayabileceğini belirtiyor.
Süt, beslenmedeki ana iyot kaynaklarından olduğundan ve günlük iyot ihtiyacının %40'ını sağladığından uzmanlar normal süt içmenin tercih edilebileceğini belirtiyor.