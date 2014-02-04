Hamilelikte sağlıklı beslenme tüyoları

Ailenize yeni bir üye katılacak olmasının verdiği heyecanı yaşarken alacağınız kiloların akibetini hiç düşündünüz mü? Türkiye Hastanesi Diyetisyenlerinden Bahattin Arslan, bir bebek sahibi olmaya karar verdiğiniz andan itibaren uygulayacağınız sağlıklı beslenme kurallarının çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde doğmasına katkıda bulunacağını söylüyor.



Hamilelik öncesinden önleminizi alın



Hamile kalmadan en az 3 -6 ay öncesinden yeterli ve dengeli beslenerek vücudunuzu hem fizyolojik hem de psikolojik olarak en sağlıklı duruma getirmek gerekiyor. Ayrıca hamilelik öncesi fazla kilolarınız varsa mutlaka zayıflayıp ideal kilonuza ulaşmalısınız. Alacağınız bu önlem hamilelik süresince sağlık sorunları ile uğraşmanızı engelleyecektir. Eğer kilo probleminiz varsa doktorunuzun izni ile 3 aylık periyottaki beslenmenizin bir diyetisyenin kontrolünde olmasının faydası olacaktır.



Şişman ve düzensiz beslenen annelerin hamilelik şekeri, zehirlenme ve albümin hastalığı denilen durumlarla karşılaşma riski yüksek olmaktadır.



İdeal kilo alımı 9-14 kg. arası olmalıdır



Hamileliğin ilk yarısı ile ikinci yarısındaki kilo artış hızı farklılar göstermektedir. İlk 12 hafta en fazla 0-2 kg arası, sonraki aylar ortalama 1,5-2 kg arası ağırlık kazanımı en uygun olanıdır. Bu da ideal olan 9-14 kg hamilelik ağırlığına sahip olmanızı sağlar.



Kilo dengesini ayarlamak için ilk üç ay 4-5 kg alıp sonradan rejime başlamak hem sizin hem de bebeğin sağlığını bozacak bir hatalı davranıştır.



Fazla kilo almak kadar hamilelik boyunca yetersiz kilo alımı da ( 9 kg.’dan az) düşüklerle neticelenebilen üzücü sonuçlara yol açabilir. Yine fazla kilo alımı da (20 kg.’dan fazla) hamilelik şekeri, aşırı bel ağrıları, iri bebek doğumu, şeker hastalığına yatkın bebek doğumu gibi risklerini artırmaktadır.



İdeal kiloyu yakalayabilmek için ihtiyacınız olan ana besin öğelerini ve gereken ek gıdaların neler olduğunu öğrenmek için bir uzmana başvurabilirsiniz.



İşte Beslenme Önerileri



Her zaman olduğu gibi bol miktarda sebze ve meyve tüketimi listenin başında yer alıyor. Doğal olarak aşırı tatlı ve şekerli hamur gıdaları aklımıza dahi getirmiyoruz. Kırmızı et tüketimine öncelik vererek haftada en az iki kere balığı soframıza dahil ediyoruz. Günde en az iki litre su içmeye özen göstererek, yine en az iki bardak süt ve yoğurt yemeye çalışıyoruz.



Yukarıdaki güzel önerilerin yanında tüketilmesi sakıncalı gıdalarda var. Örneğin içerdikler fazla miktarda civa ve kurşundan dolayı dip balıkları (Uskumru, kalkan, palamut, barbun, midye vb.) kutuda ton balığı, hazır çorbalar, çiğ etten yiyecekleri yasaklılar listesinde. Ayrıca tuz tüketimini de azaltıyoruz.