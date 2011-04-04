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04.04.2011 - 14:52 |

Hamilelikte sık rastlanan bir sorun: bel ağrısı

Hamilelik döneminde anne adaylarının en çok şikayet ettiği rahatsızlıklardan biri de bel ağrılarıdır.

Hamilelikte sık rastlanan bir sorun: bel ağrısı
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Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
Op.Dr.Numan Bayazıt

Hamilelik hem duygusal hem de fiziksel değişimleri beraberinde getiren uzun bir süreçtir.9 ay süren bu zaman diliminde anne adayı birtakım sorunlar yaşayabilir.Aşırı kilo alımı, karnın büyümesi ve hamileliğin ilerlemesiyle ortaya çıkan, anne adaylarının günlük yaşamını ve hareket alanını kısıtlayan bu sorunlar arasında ‘’ bel ağrısı ‘’ gelir.Lohusalık döneminde de görülebilen bel ağrıları, doğum sonrası annenin bebek bakımında zorlanmasına da neden olabilir.

Bel ağrılarının nedenleri

Hamilelik doğal olarak her kadının bedeninde birçok değişime yol açar. Bunlardan bazıları da bel ağrılarının ortaya çıkmasında etkin rol oynar. En önemli sebeplerin başında, elbette ki hamileliğin ilerlemesiyle birlikte karnın büyümesi gelir. Karındaki büyüme vücudun ağırlık merkezinin yer değiştirmesine neden olur.Omurgamız bu değişimi dengeleyebilmek için geriye doğru çekilir ve ağırlığı topuklara vererek yürümeyi kolaylaştırmaya çalışır.Bu geriye çekilme hareketi sırtın arkasındaki kasların sürekli gerilmesine ve bu noktalardaki laktik asit birikmesine neden olur.Hamilelikte baskın hormon olan progesteron kas gevşetici bir etkiye sahiptir.Aslında esas görevi leğen kaslarını yumuşatarak vücudu doğuma hazırlamaktır.Aynı zamanda bel kaslarının gevşemesine de yardımcı olur.Kasların gevşemiş olması da vücut ağırlığını taşımak için daha fazla kasılmasını gerektirir.

En büyük etken fazla kilolar

Kırmızı cümle yerine şu daha doğru olur. “Hamilelikte, ideal olan her ay için bir kilo almaktır.Hamileliğin sonunda başlangıçtaki döneme göre 9-10 kiloluk bir vücut ağırlığı artışı olur. Bazı hamilelerde bu artış 20 hatta 30 kiloya kadar çıkabilir. Hamileliğine 50 kilo ile başlayan bir anne adayı, 9 ayın sonuna kadar 10 kilo almış olsa, aynı vücuda yüze 20 daha fazla ağırlık yüklenmiş olur.Yani 9 ay boyunca anne adayının aldığı fazladan aldığı her kilo bel bölgesi için de ilave bir yük ve ağrılarının artma sebebidir.

Dönem dönem bel ağrıları

Hamileliğin ilerlemesiyle ağrı semptomları artar.Özellikle 4 veya 5.aydan itibaren şikayetler daha da belirginleşir.Hamile kalan kişinin genel yaşam alışkanlıkları, başlangıç kilosu, beslenmesi ve daha bir sürü etken ağrı durumunu belirler.Ayrıca hiç sıkıntı yaşamadan hamileliğini geçiren ve ikinci hamileliğinde bu tür sorunlar yaşayan hamileler de vardır.

Rahatlayın!

Rahat bir hamilelik dönemi geçirmek isteyen anne adaylarının, bel ağrılarını önlemek için ayakta uzun süre sabit kalmamaları gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca işlerimi yürüyerek yapmaları önerilir.Özellikle hamileliğin son 1 – 2 ayını da istirahat ederek geçirmelidirler.Günlük iş yükünde bir azaltma yapmadan hayatını sürdürmeye çalışan hamilelerin ağrı sorunları daha da belirgin olabilir.Ayrıca kaslarda meydana gelen kasılmaları yumuşatmak için ilaç yerine; sıcak su uygulaması,ılık duş alması, küvete su doldurup içine girmesi gibi ufak önlemlerle rahatlayabilir.Hamilelik döneminde aynı zamanda bel ağrısı nedeniyle uyku problemleri de yaşanabilir.Bu gibi durumlarda da rahat ve kaliteli bir uyku uyuyabilmeniz için özel olarak tasarlanmış hamile yastıkları kullanabilirsiniz.(Örneğin; Shuma Hamile Yastıkları) Hamile yastıkları gebelik döneminde anne adaylarının daha konforlu ve rahat uyku uyuyabilmesini sağlar.

Egzersiz zamanı

Hamilelik döneminde yapılabilen en güzel egzersiz yürümektir. Yürüyüş çok ağır tempoda değil de, orta – hızlı, ritmik ve düzenli olmalıdır.İdeali haftada en az üç gün 20 dakikadan başlayarak 40 dakikaya kadar çıkarak aynı tempoda yürünmesidir.Bir hafta 5, diğer hafta 1 kez yürümek gibi düzensiz olmayan egzersizler, bel ağrılarının sebebi olacaktır.Bu nedenle hamileliğin en başından başlayarak yürüyüş egzersizlerini programlı hale getirmek ve buna harfiyen uymak gerekir.Böylesi bir egzersiz doğum ve sonrasının da rahat geçmesini sağlayacaktır.Aslında en ideali anne adayının hamile kalmayı planladığı dönemin 3-4 ay öncesinden; yüzme pedal çevirme ve yürüme egzersizlerine başlamış olmasıdır.Hamilelikte pedal çevirme ve yüzme de ideal sporlardandır. Bel ağrıları olanlar için pedal çevrilen bisikletin sırtlığı olması tavsiye edilir.

Lohusalık döneminin de kabusu

Bel ağrılarının oluşmasına etken olan nedenlerden biri de normal doğum esnasında yapılan ıkınmadır. Doğum esnasında annenin ıkınması karın içi basıncını artırarak omurlar arasındaki disklerin zorlanmasına neden olabilir. Bu nedenle önceden bel fıtığı sorunu olan hamilelerin, doğum öncesi bir beyin cerrahı uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.Ve onun verdiği öneriler doğrultusunda hareket edilmesi en doğru olanıdır.Ayrıca alınan kilolar da YAVAŞ YAVAŞ verilir. Bu durumda bel bölgesi rahatlar ve ağrılarda azalma olur. Ancak önceden anne adaylarının karnında taşıdıkları bebek, doğum sonrası kucakta taşınmaya başlanır. Bu da ağırlık riskinin devam etmesi demektir. Benek giderek büyüyüp kilo alır alacağı için bu risk giderek büyür. Özellikle bebeği öne doğru uzanıp yataktan alma ya da yatırma eylemini, eğilerek değil de dizlerin üzerine çökerek yapmak riski azaltır.

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