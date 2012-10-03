Yörsan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilüfer Hakarayan verdiği bilgiye göre, hamilelik döneminde kalsiyum annede kemik erimesi gelişmemesi için ve bebekte kemik, diş gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli olmaktadır. Bunun dışında da kalsiyumun vücutta çeşitli görevleri vardır. Gebelik döneminde yeterli kalsiyum alınmazsa bebeğin gelişimi için gereken kalsiyum annenin kemiklerinden karşılanır, bu da annede kalsiyum eksikliğine ve ileriki yıllarda kemik erimesi (osteoporoz) oluşmasına zemin hazırlayabilir. İşte bu nedenlerden dolayı hamilelik döneminde süt, peynir ve yoğurt tüketmek önem kazanmaktadır.

Hamilelikte kalsiyum ihtiyacı ne kadardır?

Yörsan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilüfer Hakarayan verdiği bilgiye göre, gebelik döneminde bir kadının günde 1000 miligram (1 gram) kalsiyum alması gerekir. Eğer kadın 18 yaş altında ise günlük kalsiyum ihtiyacı 1300 mg'dır.

Hamilelikte süt tüketimi, preeklampsi riskini 5 kat azaltıyor

Araştırmalara göre, gebelik döneminde yeterli miktarda süt tüketimi preeklampsi riskinin 5 kat azalmasına yardımcı oluyor. Anne adayları ve bebekler için ciddi riskler taşıyan preeklampsi riskine karşı uzmanlar süt tüketiminin artırılmasını öneriyor.

Gebeler için oldukça riskli bir durum olarak kabul edilen ve toplumlara göre görülme sıklığı yüzde 2-10 arasında olan preeklampsi, böbrek, beyin, karaciğer gibi organlarda ciddi hasarlara neden olabileceği gibi, hem annenin hem de bebeğin ölümüne de neden olabiliyor.