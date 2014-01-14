Hamilelikte tuz tansiyonu düşürüyor

Normalde tuzun tansiyonu yükselttiği biliniyor. Fakat yeni bir bulguya göre yemeklik tuz hamilelerde tansiyonu düşürüyor. Aldosteron hormonu vücutta tuzu tutan bir hormon ve hamilelik esnasında yüksek bir seviyede bulunuyor. Bu sayede çocuğu beslemek adına, annenin kan hacmini destekliyor. Bu nedenle kadınların birçoğunun hamilelik süresince tuzlu ürünler tüketmek istedikleri görülüyor.



Prof. Markus Mohaupt, Prof. Daniel Sürbek'in yardımıyla hamile olan ve olmayan kadınların tuza olan reaksiyonlarını araştırdı. Uzmanlar hamile olmayan kadınlarda yüksek tuz tüketiminin aldosteron hormonunu azalttığını, hamileler de ise değişmediğini ve tansiyonun yükselmediğini gözlemledi.



Uzmanlar çıkan sonucu tasdiklemek adına ikinci bir test daha uyguladı. Hamile olmayan 25 kadın ile hamile olan 29 kadının beslenmesine tuz ekledi. Artan tuz tedariki bir hafta içinde hamile olmayanlarda tansiyonun yükselmesine neden olurken, hamile olan kadınlarda tansiyonun düşmesine neden oldu.