Hamilelikte yüksek tansiyon, bebeğin zeka gelişimini etkiliyor

Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, hamileliği sırasında yüksek tansiyon sorunu olan annelerin çocuklarında hayat boyu giderek artan zeka sorunları olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya, Finlandiya’da 1934-1944 yılları arasında yüksek tansiyon hastası anneden doğan erkekler katıldı.

20. ve 69. yaşlarında erkek katılımcıların zeka düzeyinin ölçüldüğü araştırmada, gebeliği sırasında yüksek tansiyon sorunu olan anneden doğan katılımcıların, 20 yaşında karar verme yetisinde azalma belirlendiği, 69 yaşında zeka seviyesinin 4,36 puan gerilediği vurgulandı.

Araştırmaya imza atanlardan Katri Raikonen, hamilelikte tansiyonun yükselmesinin rahimde bazı değişikliklere yol açtığını ve bu değişikliklerin fetüste hayat boyu devam eden zeka sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

Raiokonen, ilerleyen yaşlarda karar verme ve düşünme yetisinin zayıflamasının, beynin çok büyük kısmının geliştiği anne karnındaki dönemle ilgili olduğunu vurguladı.

Yüksek tansiyon hastası annelerin bebeklerinin ilerleyen yaşlarda bazı sağlık sorunlarla karşılaştığı birçok araştırmayla ortaya konulsa da hamilelikte yüksek tansiyonun bebeğin zekasını etkilediğini gösteren böyle bir araştırmanın ilk kez yapıldığı ifade edildi.

Araştırma, "American Academy of Neurology" dergisinde yayımlandı.