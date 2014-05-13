Hamileyken araba kullananlar dikkat!
Huffingtonpost'ta yayınlanan bir araştırmaya göre hamileyken araba kullanan kadınların kaza riski daha fazla.
Araştırmaya göre hamileliğin 14-26. haftaları arasında araba kullanırken kaza riski daha fazla.
Kanadalı araştırmacılar hamileliğinden 3 yıl önce 500.000 kadını incelemeye aldı. Kadınların aylık ortalama kaza sayısının 177 olduğu kaydedildi. Hamileliklerinden sonra ise aylık 252'ye yükselen rakam araştırmacıları şaşırttı.
Araştırmacılar istatistiki olarak her 50 kadından 1'inin ciddi araba kazalarına karıştığını gösteriyor.
Toronto Üniversitesi'nden Dr. Donald Redelmeier, " Kadınlar hamilelik döneminde uçaklardan, dalıştan ve saunadan korkuyor ancak araba kazalarını es geçiyor. Araba kazaları sağlıkları için daha büyük risk oluşturuyor. Araştırmanın bulguları hamilelerin daha dikkatli araç kullanması gerektiğini gösteriyor. Çok basit bir araç kazası bile hem anne hem de bebek için ciddi sorunlar yaratabilir." dedi.
Hamilelikte yaşanan genel sağlık sorunlarından olan mide bulantısı, baş dönmesi, yorgunluk vb. basit görünen durumlar araç başındayken yaşandığında istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Uzmanlar anne adaylarının araç kullanırken dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.