Hamileyken az yemek de zararlı!
Hamileyken az yiyen kadınların bebeklerinin de obez olabileceği belirlendi.
Amerikalı bilim adamlarının araştırması, hamileyken çok yiyen annelerinki kadar, az yiyenlerin de bebeğinin obez olma riski bulunduğunu gösterdi.
Bilim adamları, 4 bin anne adayı ve çocuklarının sağlık durumunu inceledi. Hamilelikte önerilenden fazla kilo alan kadınların yüzde 20,4 'ünün bebeklerinin 2-5 yaşında fazla kilolu ya da obez olduğu saptandı. Önerilenden daha az kilo alan kadınların bebeklerinin yüzde 19,5'inde de bu riskin bulunduğu belirtildi.
Bilim adamları ayrıca bu bağlantının gebeliğin başında normal kiloda olan kadınlarda daha güçlü olduğunu gördü. Gebelikte fazla yiyen zayıf kadınların obez bebek sahibi olma riskinin yüzde 80, az yiyenlerin ise yüzde 63 olduğu belirlendi.
Araştırmaya imza atanlardan Dr. Monique Hedderson, gebelikte çok ya da az kilo alımının bebekte iştah kontrolü ya da enerji tüketimi gibi denge ve metabolizmayı düzenleyen mekanizmayı kalıcı şekilde etkileyebileceğini belirtti.
Hedderson, bu durumun bebeğin kilosu üzerinde uzun vadeli etkisi olabileceğini vurguladı.
Anne karnındaki koşulların bebeğin sağlığını etkilediğini belirten bilim adamları, hamilelere düzenli ve önerilen şekilde beslenme tavsiyesinde bulundu.
Araştırmanın sonuçları ''American Journal of Obstetrics and Gynecology'' dergisinde yayımlandı.