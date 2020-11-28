Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEt Yemekleri Haberleri Hamsinin en lezzetli olduğu dönem ne zaman?
28.11.2020 - 14:59 |

Hamsinin en lezzetli olduğu dönem ne zaman?

Karadeniz Bölgesi'nde bol miktarda avlanan Karadeniz hamsisi, en lezzetli dönemini yaşıyor. Özellikle bol miktarda hamsi avlayan balıkçılar, hamsinin denizin soğumasıyla yağlandığını ve kasım sonu itibarıyla şubat ayının ortalarına kadar en lezzetli dönemine ulaştığını belirtiyor

Hamsinin en lezzetli olduğu dönem ne zaman?
ABONE OL

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor. 

Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, limana palamut, lüfer, çinekop ve hamsiyle dönüyor. 

Karadeniz hamsisi nasıl olur?

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, 1 Eylül'de başlayan sezonun geçmiş yıllara oranla daha bereketli geçtiğini söyledi. 

Hafta başından itibaren hava koşullarının düzelmesiyle Karadeniz'in her bölgesinde hamsi avcılığının yapıldığını dile getiren Karakaş, "Havaların düzelmesiyle çok olmasa da tekrar palamut avcılığı başladı. O da tezgahlarda yerini aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Lezzetli balık pişirmenin püf noktaları - Balık sonrası helva neden yenir?

Hamsi mevsimi şu anda. Tezgahlarımızda 15 lira civarında satışı yapılıyor. Çok iri ve çok ince olmamakla beraber tam bir Karadeniz hamsisi. Bir aksilik olmazsa yarından itibaren Akçakoca ve Zonguldak kesimlerinde de bol miktarda bekliyoruz. Akçakoca Limanı'ndan bol bol hamsi çıkacak. Bunun da tezgah fiyatlarına yansıyacağına eminiz" diye konuştu.

Hamsi ne zaman yağlanır?

Karakaş, balıkçılığın hava koşullarına göre süren bir meslek kolu olduğunu ve havanın soğumasıyla denizin de istenilen soğukluğa ulaştığını belirterek şunları kaydetti: 

"Hamsi de deniz soğudukça yağlanır. Zaten aralık ve ocak aylarını hamsinin en çok tüketildiği mevsim olarak her zaman dile getiriyoruz. Özellikle bu aylar hamsinin en lezzetli olduğu dönem. Dünyanın en değerli balığı olan Karadeniz hamsisinin tüketilmesini tavsiye ederiz. Denizin 1-2 derece daha soğumasını bekliyoruz lakin yeterli soğuklukta şu anda. Hamsinin de tüketimi oldukça keyifli durumda." 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yakın çevrenizde hareketlilik ve bolca konuşma olabilir. Kendinizi zihinsel açıdan daha güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizin ya da başkalarının kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Alışveriş yapacaksanız, elinizdekileri israf etmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay tutulması yaklaşıyor. Bugün Ay burcunuzda ilerlerken çok şey yapabilir ve kendinizi duygusal açıdan güçlü hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar içerisindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Aşırı riskli durumlara ya da gizli kalmış durumlara bulaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün beklentilerinizde daha kararlı ve mücadeleci olabilirsiniz. Gelecek yönünde işe yönelik planlar da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konularda ve ilişkilerinizde daha dengeli ve esnek olmaya özen göstermelisiniz. Ortaklaşa konulara anlayışla yaklaşmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle daha mutlu olabilirsiniz. Ödüllendirici imkanlar, eğlenceli uğraşlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklaşa imkanlar bulmanız mümkün. Eşinizin ya da başkalarının imkanlarından da yararlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler mümkün. Aynı zamanda başkalarından olumlu mesajlar ya da destekler alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün çok uğraşı gerektiren bir durum olabilir. Yaptığınız işte kararlı ve başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı uğraşlar ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha tutkulu ve isteklisiniz. Pek çok alanda kararlılık göstererek ortaya çıkabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi işlere odaklanabilir ve evle daha çok ilgilenebilirsiniz. Ancak zevklerinizde aşırılıklara gitmeniz de mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa30 Kasım 2020 İkizler burcunda Ay Tutulması
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAy tutulması nelere işaret ediyor?
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluKöpeğim benden neden kaçıyor?
Esra Kemer
Esra KemerBaşarısızlık korkusu nasıl yenilir?
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıDaha genç göz kapakları mümkün mü?
Bengü Güner
Bengü GünerHome office için şık kombinler
Senem Aydın
Senem Aydın12 Dev Adam: 'Seyircimizin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz'
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalSenin yaş günün benim doğum günümdür…
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak yarığı tedavisi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanÖz şefkat
En Çok İzlenen Videolar
Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?
Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?
Pembe estetik nedir?Pembe estetik nedir?
Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamsinin en lezzetli olduğu dönem ne zaman?

Hamsinin en lezzetli olduğu dönem ne zaman?

Laktoz intoleransı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Laktoz intoleransı olanlar ne yemeli, ne yememeli?

Trend alarmı: Örgü yelek ve süveter

Trend alarmı: Örgü yelek ve süveter

Her 40 saniyede bir çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybediyor

Her 40 saniyede bir çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybediyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet