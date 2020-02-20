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20.02.2020 - 07:00 |

Hareketli diş protezi kullanmak artık kader değil!

Hareketli diş protezi kullanmak artık kader değil!

İmplantlar eksik dişlerin yerine konması amacıyla, çene içerisine yerleştirilen ve diş köklerini taklit eden titanyum vidalardır. Titanyumun yüksek doku uyumu sayesinde çene kemiği titanyum implantları vücudun bir parçası olarak algılar ve başarı oranı oldukça yüksektir. Genel sağlık durumu iyi olan bireylerde veya doktor kontrolü altındaki diyabet, tansiyon gibi sistemik sağlık problemi olan bireylerde doktorlarıyla konsültasyon yapılarak uygun şartlar oluşturulabilirse implant tedavileriyle hareketli diş protezi kullanmak kader olmaktan çıkmıştır.

Öncelikle implantın yerleştirileceği bölgedeki kemiğin şeklinin, yüksekliğinin, kalınlığının ve kalitesinin değerlendirilmesi için radyografik ve görsel muayene yapılır ve hastanın panoramik röntgen veya 3D grafilerinin sonucuna göre planlama yapılır.

Artık diş hekimliğinde teknoloji ve malzemelerdeki gelişmeler o kadar ileri düzeydedir ki hemen hemen her kişiye uygun bir implant tedavisi bulunabilmektedir. Çene kemiğinde implantları destekleyebilecek hacimde kemik bulunan ve en önemlisi ağız bakımına dikkat eden bireyler implant tedavisiyle kolayca estetik ve sabit dişlere sahip olabilirler. Bazı durumlarda kemiğin miktarı implant yerleşimi için yeterli olmaz. Bu tür durumlarda eğer uzun süreli dişsizlik, travma gibi sebeplerle kemik hacmi implant için yeterli değilse kemik grefti (kemik tozu) uygulamalarıyla implant yerleştirilmesi için uygun hacim sağlanarak implantlar yerleştirilebilir. Kemik grefti uygulanan hastalarda implantın yerleştirilmesi için gereken bekleme süresi 3 ile 6 ay arasında değişmektedir. Bu hastanın genel sağlık durumu, implant yapılan bölge ve uygulanan greft miktarına göre belirlenir.

Tam dişsiz hastalarda implant destekli sabit protez yapabilmek için tedavi planlaması sırasında mutlaka dişlerin bitimde nasıl bir görünüme sahip olabileceği önceden belirlenmelidir. İmplant destekli sabit dişler yapılırken, çenenin büyüklüğüne bağlı olarak 6 ya da 8 adet implant kullanılır. Bazı vakalarda çene kemiklerinin durumuna göre ‘all on four’ adı verilen teknikle 4 implantla da sabit protezler yapılabilmektedir.

İmplant tedavilerindeki gelişmelerle artık bulantı refleksi olan, hareketli proteze alışamayan, sürekli protezinin çıkmasından veya altına gıda birikmesinden şikâyetçi hastaların hayatın daha konforlu hale gelmiştir.

Diş ağrısına karanfil yağı!

Diş ağrısı teşhis ve tedavisinin sadece diş hekimi tarafından yapılması gerekir. Ancak genelde olmadık zamanlarda gelen ağrıyı diş hekimine gidinceye kadar hafifletmek için karanfil kullanmak işe yarayabilir. Yapılan araştırmalarda karanfil yağı faydalarından biri de sahip olduğu öjenol adı verilen bir maddenin varlığı sayesinde iyi bir ağrı kesici ve mikrop öldürücü ajan olmasıdır. Bu sayede karanfil yağı ve kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır. Antiseptik ve analjezik olan öjenol diş macunlarında ve bazı diş hekimliği malzemelerinde de vardır. Diş çürüğüne sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri diş fırçası ve diş ipiyle uzaklaştırdıktan sonra kuru karanfil ya da karanfil yağı bir pamuk yardımıyla ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere de etki eder. Fakat karanfilden elde edilen yağı içmemeli, gözümüze ve cildinize sürmemeliyiz. Yüksek doz karanfil yağı kullanımının zehirlenmeye, alerjiye ve bazı sağlık problemlerine neden olabileceği de unutulmamalıdır.

İmplant yaptırmak ağrılı bir işlem midir?

Cerrahi bir işlem olan implant operasyonundan önce hastaya lokal anestezi uygulanır. Lokal anestezinin tek başına yeterli olmadığı durumlarda ise sedasyon veya genel anestezi tercih edilebilir. Bu yüzden cerrahi işlem sırasında hasta acı veya ağrı hissetmez. İmplant yapılan hastalarda aynı gün anestezi etkisi geçtikten sonra işlemin büyüklüğüne göre değişen ölçülerde şişlik ve hafif ağrılar olabilir. Bu ağrılar normal karşılanmalıdır. Operasyon sonrası diş hekiminin önereceği ilaçlar kullanılarak bu durum giderilir. Problemsiz tamamlanan ameliyatlarda tüm kontroller bittikten ve dikişler alındıktan sonra implantların varlığını unutacak kadar rahat olursunuz.

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