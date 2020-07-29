Hareketlilik artıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün sabah 10:24’ten önce biraz daha dikkatli olalım. Bu saatlerde sıkışıklıklar, krizler yaşanabilir. Bu saatten sonra ise hareketlilik artmakta. Yay burcuna ilerleyen Ay daha pozitif, heves veren şartların olabileceğini göstermekte. Bugün yeni şeyler keşfetmek ve kendimizi sahneye koymak konusunda daha şanslıyız.

Nelerden kaçınmalı? Gün içinde yaratıcı konular, kendimizi gösterebileceğimiz fırsatlar var. Yeni insanlarla, yabancılarla bir araya gelmek, başkalarının fikirlerinden yararlanmak yönünde çok daha istekli olabiliriz. Ancak hemen öğleden sonraki saatlerde daha dengeli olmakta fayda var. Aşırı risk almak ya da şansımıza aşırı güvenmek ihmallere yol açabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Hareket Esnek olunmalı. Maya takvimi Tzolkin’e göre Hareket, diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.