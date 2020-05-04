Hassas değerlendirmeler var

Bugün ne yapılabilir? İletişim gezegeni Merkür en hızlı şekilde ilerlerken önemli sonuçlar ve değerlendirmeler içindeyiz. Bugün bizi ilişkilerimizde daha hassas kılan konular üzerinde durabiliriz. Kendi farklılıklarımızı, sınırlarımızı daha çok ortaya koyabiliriz. Beraberliklerimizde yolunda gitmeyen şeyler var ise, bu konularda daha kararlı davranabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle sabah saatlerinde kritik tercihlerde bulunabiliriz. Bu saatlerde alacağımız kararlar ya da seçimler nedeni ile yeni bir yol ayırımına gelebiliriz. Günün geç saatlerinde de ilişkilerimizde daha dengeli olmak gerekebilir. Bu saatlerde aşırı tepkiler, huzursuzluklar bizi oldukça test edebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Maymun Daha istikrarlı olmaya bakalım. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Düşüncelerimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Akış içinde kalabiliriz.