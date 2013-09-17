Hastaların yüzde 55’i ilk tedaviden sonra vazgeçiyor

Araştırmalar, hastaların yüzde 30’unun ilk denemeden sonra tedaviden vazgeçtiğini ortaya koyuyor. Oysa Eurofertil Tüp Bebek Merkezleri Medikal Direktörü Uzm. Dr. Hakan Özörnek, şanslı bir azınlık hariç genel olarak tek seferde çocuk şansının yüzde 45 olduğunu buna karşılık 4 denemede başarı şansının yüzde 90’lara ulaştığını vurguladı.



Türkiye’de gerek maddi olanaksızlıklar gerekse tedavinin yoruculuğu nedeniyle hastaların yüzde 30’u ilk denemeden sonra tüp bebek tedavisinden vazgeçiyor. Uzun tedavi prosedürü, hastaların yaşadıkları hayal kırıklığı ile birleşince çocuk umudu suya düşüyor. Oysa yapılan araştırmalar ilk deneme sadece çok şanslı bir azınlığın yüzde 60 oranında çocuk sahibi olabildiğini gösteriyor.



Eurofertil Tüp Bebek Merkezleri Medikal Direktörü Uzm. Dr. Hakan Özörnek, hastaların ilk seferde başarıya odaklanmalarının hayal kırıklığına sebep olabileceğini vurgulayarak başarı oranları hakkında şu bilgileri verdi; “Çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler, tedaviye başladıklarında ilk seferde çocuk beklentisine giriyor. Bu beklenti, onların tedavi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşamalarına neden olabiliyor. Tüm dünyada kabul edilen en önemli başarısızlık da hastaların hayal kırıklığı ile tedaviden vazgeçmeleri olarak gösteriliyor. Çünkü şanslı bir azınlık dışında hastaların büyük bölümü ilk tedavi sonrası çocuk sahibi olamıyor. Sadece yaşı genç, tedaviye iyi cevap veren, yumurta ya da sprem kalitesi iyi olan hastalarda ilk tedavi sonrası çocuk ihtimali yüzde 60.”





1 yılda 4 seans tedavi ile başarı şansı yüzde 90’ın üzerinde



Uzm. Dr. Hakan Özörnek, “Hastaların beklentisini yönetmek başarıda çok önemli. Eğer doktor, ilk seferde çocuk ihtimalinin düşük olduğunu hastaya yeterince anlatabilir ve hastanın beklentisini zamana yayabilirse, tedavinin başarısı artıyor. Bu nedenle tüm dünyada tüp bebek tedavisinin artık bu şekilde planlanması gerektiği konuşuluyor. Biz de bu plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Hastaların hayal kırıklığına uğramamaları için tedavi 1 yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. 1 yıl içinde 4 deneme yapılıyor. 4 deneme, yani 1 yıl sonrasında hastaların bebek sahibi olma ihtimali toplamda yüzde 90’ın üzerine çıkıyor” dedi.