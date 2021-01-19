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19.01.2021 - 11:44 |

Havaların soğuması çocuklarda işitme kaybını tetikleyebilir

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda işitme kaybı sorunlarının artış gösterdiğine dikkat çeken Odyolog Seda Başkurt, “Soğuk mevsimlerde çocuğunuzdaki kulak ağrısını önemseyin. Aksi halde çocuklarınız ilerleyen dönemlerde geçici işitme kayıpları ile karşı karşıya kalabilir” uyarısında bulundu. Peki, işitme kaybı nasıl anlaşılır? İşitme kaybı tedavi edilmezse ne olur? İşte cevabı...

Havaların soğuması çocuklarda işitme kaybını tetikleyebilir
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artan ve okul çağından önce neredeyse her çocukta görülebilen kulak iltihabı rahatsızlıkları, erken müdahale edilmediği takdirde geçici işitme kayıplarına sebep olabiliyor. Bu nedenle çocukluk çağında geçirilen kulak burun boğaz hastalıkları arasında görülme sıklığı en fazla hastalıklardan biri olan orta kulak iltihaplarının belirtilerini bilmek, aileler açısından kritik önem taşıyor. 

Odyolog Seda Başkurt da bu konuda ebeveynleri uyararak, çocuklarındaki kulak ağrısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Başkurt, “Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması orta kulak iltihabının görülme sıklığını da artırıyor" dedi.

İşitme kaybı olup olmadığını anlamanın yolu

İşitme kayıplarının bebeklik çağından itibaren izlenmesi gerektiğini anlatan Başkurt, sözlerine şöyle devam etti: "İşitme kaybı olan çocuk çevredeki seslere ilgisizmiş gibi görünebilir, okulda zorlanır, konuşurken insanların dudaklarını takip etme davranışları gösterir. Çocukta görülen işitme kaybı doğuştan meydana gelebileceği gibi doğumdan sonra da ortaya çıkabilmektedir. Doğuştan meydana gelen işitme kayıpları sıklıkla daha erken fark edilmekle birlikte tek kulakta meydana gelen işitme kayıpları çift kulakta oluşan işitme kayıplarına göre daha geç fark edilebilmektedir.”

Havaların soğuması çocuklarda işitme kaybını tetikleyebilir

Çocukların kulak rahatsızlıkları yakından izlenmeli 

Çocuklarda görülen her kulak ağrısının da orta kulak iltihabı olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağına işaret eden Seda Başkurt, kabakulak, kulağa yabancı cisim kaçması, kulak kiri, geniz eti problemleri ve diş çürüklerinin de çocuklarda kulak ağrısına sebep olabildiğini kaydetti.

Odyolog Seda Başkurt, konuşma gelişimini tamamlanmamış çocuklarda elini sık kulağa götürme, huzursuzluk, burun akıntısı gibi belirtilerin işitme rahatsızlıklarına işaret edebileceğini söyleyerek, “İşitme kaybı tek taraflı olabileceği gibi iki kulakta da meydana gelebilmektedir. Özellikle tek taraflı işitme kayıplarının fark edilmesi daha güç olmaktadır. Bu nedenle ebeveynler işitme sağlığı hakkında bilinçli olmalı ve çocuklarında olası işitme kaybı belirtilerinde vakit kaybetmeden kulak burun boğaz doktoruna gitmelilerdir" diye konuştu.

Tedavi edilmeyen işitme kayıpları çocuğu nasıl etkiliyor?

Tedavi edilmeyen işitme kayıplarının çocukların dil gelişimini ve okul başarısını olumsuz yönde etkileyeceğini dile getiren Odyolog Seda Başkurt, “Çocuğunuzda meydana gelen işitme kaybı tedavi edilmediği zaman erken yaşta dil ve konuşma problemleri yaşayacaktır. İşitme kaybının derecesine bağlı olarak dil ve konuşmada gecikme, artikülasyon problemleri, özellikle okul çağına geldiğinde derslerde başarısızlık ve sosyal izolasyon problemleri ortaya çıkar. Çocuğunuzda işitme kaybı tanılandıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi yollarını başvurmalısınız. İlaç tedavisinin sonuç vermediği durumlarda medikal tedaviler uygulanıyor. Çocuk işitme cihazı kullanımıyla birlikte dil ve konuşma da problem yaşamamak için özel eğitim rehabilitasyon desteğine başvurabilir" ifadelerini kullandı.

 

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