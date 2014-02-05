05.02.2014 - 17:37 |
Havuza girmek tehlikeli mi?
Hamilelikte yüzmek oldukça faydalı. Ancak uzmanlar havuzda yüzmenin bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceği görüşünde.
Manchester Üniversitesi St. John Dermatoloji Enstitüsü'nden uzmanlar havuzda yüzmenin hamile kadınlar için tehlike arz edebileceğini ortaya çıkardı. Tehlikenin sebebi ise sudaki klor.
Klor, anne karnındaki bebeğin bağışıklık sistemini etkileyebiliyor. Sonuç olarak çocukta egzama ve astım riski artabiliyor. Havuzları temizlemek için kullanılan kimyasalların da bebeğe zararlı olduğu dile getirildi.
Dr. John McFadden, havuzlardaki kimyasalların doğmamış çocukların bağışıklık sistemini değiştirebileceğini öne sürüyor.
Bilim adamları son 50 yılda egzama ve astım vakalarında 5 kat büyüme kaydetti. Bu artış yemekler ve ev temizliğinde kullanılan kimyasallarla paralellik gösteriyor.