Hayal kurmak yerine hareket!

Bugün ne yapılabilir? Bugün sadece hayal kurmak yerine hareketli olmalıyız. Ay’ın önünde çok fazla açı yok, Neptün’le olan üçgeni daha fazla hayal getiriyor. İdealize ettiğimiz şeylere yönelebiliriz ancak biraz daha eleştirel olmakta fayda var. Tembelliğe kayma riski çok yüksek. Belki de evde bizi bekleyen işleri bitirmek için uygun bir gün olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında daha fazla motivasyon bulabiliriz. Bizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan koşulları aşmaya çalışacağız. Pratik bir plan yapmak, düşüncelerimizi basitleştirmek işe yarayacak. Bugün duygusal açıdan bizi arıtan, temizleyen şeylere, şifa bulmaya daha açığız. Olumlu düşüncelerle ilerlemeye bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Kamış Farklılaşan durumlar var. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Bugün dikkatli yaklaşımlar içinde kalmalıyız. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz.