Hayallere açığız

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay öğle saatlerine kadar (12:31) boşlukta kalıyor. Günün ilk yarısında acele etmemeli ve henüz net olmayan durumlar içinde karar vermemeliyiz. Yeni esinlere, ilhamlara açığız. Bu saatten sonra Balık burcuna ilerleyen Ay özellikle yaratıcı alanda daha verimli olabileceğimizi anlatıyor. Sanatsal uğraşlar güzel sonuçlar getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında daha tutarlı ve mantıklı düşünmek gerekebilir. Özellikle duygusal alanda bizi hassas hale getiren durumlar olabilir. Sınırlarımızı daha iyi koruyalım ve kendimizi kurban haline getirmeyelim. Bugün duygularımızı anlatabildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz. Aşırı etki altında kalmadan düşünelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Fırtına Esnek olmaya bakalım. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.