Haydi babalar eğitime!

Babalık, ömür boyu sürecek oldukça meşakkatli uzun ve karmaşık bir süreçtir. Bu sürece iyi hazırlanmak babaların elindedir. Hayatın en güzel anlarını sağlıklı ve keyifli yaşayabilmek için sosyal sorumluluk projeleri üreten Central Hospital, "Baba-Ba Eğitimi" ile yeni babalara ve baba adaylarına bebek bakımı & babalık psikolojisi hakkında bilgiler veriyor. Babaları yeni hayatlarına hazırlıyor.



5. Baba-Ba Eğitimi 20 Temmuz 2013’te Central Hospital’da Gerçekleştirilecek



Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanına layık görülen Central Hospital, her ay düzenlediği Baba-Ba Eğitimi’nin 5.si 20 Temmuz 2013’te Central Hospital’da gerçekleştirecek.



Katılımın ücretsiz olduğu Baba-Ba Eğitimi’nde; “Bebekli hayata hazır mısınız?” sloganı eşliğinde psikolojik yaklaşımlar, bebek bakımı, uygulamalı bebek banyosu, göbek bakımı, bebeklerde gaz çıkarma ile ilgili bilgiler, uzman psikolog ve medikal ekipler tarafından anlatılacak. Babaların ve baba adaylarının merak ettikleri ve akıllarına takılan soruların tümüne interaktif bir ortamda yanıt verilecek. Baba-Ba Eğitimleri’ne katılacak kıdemli babalar ise kendi deneyimlerini ve tecrübelerini baba adaylarına aktaracak. Uzman psikolog ve medikal ekip ise eğitime katılan babalara ve baba adaylarına bebek bakımı konusunda pratik bilgiler verecek.



Baba-Ba Eğitimi Programı



Tarih: 20 Temmuz 2013 Cumartesi

Saat: 13:00-15:00

Yer: Central Hospital Kozyatağı - Eğitim Salonu

Bilgi ve randevu: babaegitimi@centralhospital.com