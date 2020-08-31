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31.08.2020 - 13:59 |

Hedefe ulaşmanız için sizi harekete geçirecek 7 altın kural

Dünya üzerinde bireylerin %92’si hayallerini hayata geçirmekte zorlanıyor ve maalesef pes ediyor. Peki, geriye kalan %8 harekete geçmek ve hedeflerine ulaşmak için ne yapıyor ve nasıl yol alıyor? Gelişim Lideri Yasemin Sungur, hayallerden hedeflere, hedeflerden de eyleme doğru harekete geçmeyi başarabilmenin 7 önemli kuralını açıklıyor.

Hedefe ulaşmanız için sizi harekete geçirecek 7 altın kural
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Gelişim Lideri, eğitmen ve yazar Yasemin Sungur, hayallerden hedeflere ulaşmanın kişinin kendine özel bir yolcululuğu olduğunu vurguluyor. Bu yolculuk için yola çıkmayı göze alabilen ve farkındalığı gelişerek harekete geçebilen %8’lik grubun artması gerektiğini belirtiyor. Yasemin Sungur, harekete geçemeyen %92’lik oranın azalması için bireysel gelişim odaklı eğitimlerin artması gerektiğini ve bu yolculuğu tamamlamış kişilerden rehberlik ve koçluk desteği alınmasını öneriyor.

Kendini tanımalısın

Kendinizi tanımanız harekete geçmeniz için çok önemli ve değerli. Bunun için objektif bir bakış açısıyla kendinizi analiz edin ve mümkünse bu konuda destek alın. Güçlü ve güçsüz yönleriniz, ilerlemek istediğiniz hedefleriniz ve sizi bu yolda engelleyebilecek sizden ya da dışardan kaynaklı tehditler neler, bunları belirleyin. Gelişimi sağlamak için bu analizden elde edeceğiniz farkındalık ile seçimler yapmak üzere bilinçlenecek ve büyük hedefiniz için daha hazır olacaksınız.

Hayal kurmalısın

Düşleme sanatı ile hayaller kurun. Hayal kurarken kendinizi engellemeyin. Tıpkı kanadını açmış bir kuş gibi kendi düşüncelerinizle uçmaya odaklanın. Zaman ve mekan sizi kısıtlamasın. Yükseldikçe düşünceleriniz de yükselecek ve sizi bağlayan ipler birer birer kopmaya başlayacak. İşte o süreçte aslında hayallerinizden hedeflerinize doğru bir köprü kurmaya başlayacaksınız.

Plan yapmalısın

Harekete geçme aşamasında akışta kendimizi kaybetmemek ve daha iyi yönetmek için plan yaparak ilerlemeliyiz. Plan bizi hedefimize giden yolda adım adım yönlendirecek ve kaybolmamızı engelleyecek en doğru aşamadır. Doğru plan doğru hareket ve başarılı hedef demektir. Hedefe giden yolun en önemli kısmı yapabileceklerinizden ve zorlayabileceklerinizden oluşan bir plandır.

İletişim kurmalısın

İletişim becerilerinizi sorgulayın. Başkalarıyla nasıl ve hangi şartlarda, ne şekilde iletişim kurduğunuzu değerlendirin. Daha önce hedeflerine ulaşmış ve başarılı olmuş kişilerin makaleleri, videoları ve varsa kitaplarını okuyun. Bu kişiler size rehber olabilir. Harekete Geç online eğitim programında bu eğitimi almış ve harekete geçmiş bir çok kişi sizlere rehberlik ediyor. Bu şekilde değerlendireceğiniz iletişim adımları sizi daha ileriye taşır.

Zamanı yönetmelisin

Zamanı daha iyi kullanmak için sizi hedeflerinize götürecek planlamanıza uygun şekilde kendinize zaman çizelgesi hazırlayın. Bu şekilde kendinizi disiplinle plana uygun şekilde tutabilir ve her tamamladığınız adımla bir sonraki aşamaya doğru harekete geçebilirsiniz. Her ne kadar zamandan ve mekandan özgür şekilde eğitim planlaması yapsak da, harekete geçmek üzere eylem planımızda zamanımızı yönetebilmeliyiz.

Sadeleşmelisin

Hayallerinizi geniş tutarken sizi tutan bağlar teker teker kopacak özgürleşeceksiniz. Bu süreçte aslında sizi her tutan bağda size engel yaratan tehditler ve zorluklardan uzaklaşacaksınız. Sorunlara çözüm bularak onları geçmeyi öğreneceksiniz. Vazgeçmek istediklerinizi belirlemeyi onları da terkederek sadeleşmeyi deneyimleyeceksiniz. Sadeleşmek sizi hafifletir ve daha kolay ilerlersiniz.

Ertelemeyin, eyleme geçin!

İlk 6 adımı aslında eyleme geçmek için attığınız küçük ama önemli hazırlık adımları olarak değerlendirilebilirsiniz. Her biri sizi harekete geçme yolculuğunuzda farkındalıkla ileri götürecek adımlardır. Eyleme geçme aşamasında hayatımızda ertelediğimiz, bitiremediğimiz şeyleri yapmak vazgeçmemek ya da bırakmak istediklerimizden vazgeçmek için önemli adımlar atıyoruz ve aslında eylemle birlikte harekete geçiyoruz.

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