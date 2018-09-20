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20.09.2018 - 11:34 |

Hemoroid nasıl geçer? Hemoroid tedavisi nasıl olur?

Halk arasında "basur", "mayasır" olarak bilinen hemoroidin tedavi yöntemleri nasıldır, hemoroid nasıl geçer? Yaşam kalitesini düşüren ve güçlü bir ağrı hissettiren hemoroid hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde... Konuyla ilgili Proktoloji Uzmanı Op.Dr. Mert Atak önemli açıklamalarda bulundu

Hemoroid nasıl geçer? Hemoroid tedavisi nasıl olur?

Bir hastalık düşünün ki bir yıl içinde ülke nüfusunun yüzde 4’ü buna yakalansın. Yine bir hastalık düşünün ki utanmalardan dolayı onunla yaşamaya katlanan yüzbinlerce insan olsun. Peki her insanın hayatı boyuncu bu hastalıkla karşılaşma ihtimalinin yüzde 75 olmasına ne derdiniz? İşte buna hemoroidal hastalıklar diyoruz. 

Bağırsak sisteminin sonlandığı kısımda, her insanda var olan yastıkçıkların baskı, örselenme gibi nedenlerle şişmesi, sarkması ve kanamaya elverişli hale gelmesidir. İş ve sosyal hayatı yoğun olanlarda, orta yaş dilimindekiler de, hamilelerde ve hemen hemen her yaşta insanımızda görülebilmektedir. 

Sık sık yaşanan kabızlık ve ishal, düşük posalı diyet alışkanlıkları, yanlış tuvalet alışkanlıkları, hamilelik, azalmış bağırsak hareketleri, şişmanlık, genetik ve yaşlılık bu rahatsızlığın nedenleridir. Hastalar, dışkılama esnasında kanama, dışkılama esnasında ele gelen kitle, anal kaşıntı, ağrı, hassas kitleler ile hekimlere başvurmaktadır. 

Hemoroidden nasıl korunulur?

Hemoroid hastası olmamak için besinlere, içeceklere ve tuvalet alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Besinler içinde ise posalı yiyecekler önemli yer tutmaktadır. Posalı meyveler ve sebzeler, dışkıyı sertleştirmediği için makat bölgesinde örselenme ve buna bağlı hemoroidal hastalıkların olmasını engellemektedir.  Meyveler arasında elmayı kabuğuyla, mandalinayı lifiyle tüketmelisiniz. Ekmek kullanımını önermemekle birlikte illa ekmek tüketilecekse kepekli ekmek, yulaf ekmeği ve çavdar ekmeği tercih edilebilir. Kuru yemişlerin kavrulmuşları yerine çiğ olanını tüketmekse çok faydalıdır. Sabah 1 bardak su ve birlikte yenilecek 7 kayısı size iyi gelecektir. Yine sabah kahvaltınızda zeytinyağı tüketmeniz ise başlı başına fayda sunmaktadır. Zeytinyağlı yemekler tercih etmek ve özellikle 4K’yı da unutmamak gerekir. Bunlar; kabak, karnabahar, kuskus ve kerevizdir. Bu sayede aldığınız posa, büyük tuvaletinizi yumuşak tutacak ve hemoroidal hastalıklara yakalanma oranınızı düşürecektir. Yemek demişken pizza, hamburger ve waffle gibi fast food tüketimine de artık son vermelisiniz.

Öte yandan sıvı alımı da önemlidir. Bunun ölçüsü, idrarınızın yeterli seviyede ve şeffaf olmasıdır. Su içmek size çok cezbedici gelmiyorsa içine renklendirici ya da doğal tatlandırıcı portakal, elma, nane, karanfil, tarçın vb. maddeler katabilirsiniz. Günde en az 2 şişe doğal madensuyu tüketmeyi de ihmal etmeyiniz. 

Hemoroid nasıl geçer Hemoroid tedavisi nasıl olur

Basur olmamak için tuvalette otururken dikkat!

Hemoroidal hastalıkların önemli sebeplerinden biri de yanlış tuvalet alışkanlıklarıdır. Tuvalet, sabah kahvaltıdan sonraki yarım saat içinde muhakkak yapılmalı ve ertelenmemelidir. Tuvaleti uzun süre bekletmek, sertleşmesine ve hemoroid ismi verilen yastıkçılara zarar vermesine sebep olmaktadır. Bununla birlikte tuvalette uzun vakit geçirmek, sert dışkılama gibi sebepler rahatsızlığı tetiklemektedir. Yanı sıra en önemli konuların başında tuvalet açısı gelmektedir. Alaturka tuvaletler, bağırsakların için ideal bir açıyı yakalamamızı sağlarken alafranga tuvaletlerle bu açıyı kaybettik. Fakat bu açıyı çok basit bir yöntemle sağlamak mümkün. Bunun için ayağınızın altına yerden 15-20 santimetre kadar bir yükseklik koyun. Tuvaletinizi daha rahat yaptığınızı göreceksiniz. Tuvalet öncesinde oturup kalkma egzersizleri ile sabah yapılan yürüyüş ya da koşu, tuvalet esnasında bağırsaklara yapılacak egzersizler daha iyi bir dışkılama ve hemoroidal hastalıkları azaltmak için püf noktalarıdır. 

Hemoroid ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Hemoroidal hastalıkların tedavisinde geleneksel yöntemler olarak bilinen ve doğru sanılan yanlışlara da dikkat çekmek gerekir. Bunlardan biri kremlerdir. Vurgulamalıyım ki Sağlık Bakanlığı’nın onaylamadığı hiçbir krem sağlıklı değildir. Üstelik hemoroidal hastalıkların tedavisi krem de değildir. Bu anatomik olarak ve tıbben olanaksızdır. Hemoroidi; tuz basma, sülük yapıştırma, yakma, iple bağlama ya da bitkiyle iyileştirmeye çalıştırma gibi uygulamaların hiçbiri tedavi yöntemi değildir. Aksine kaçınılmaz ve tedavisi daha zor süreçlere varabilmektedir. Bazen de doğrular içine yanlışlar katılmaktadır. Tıpkı sıcak su dolu bir leğene konulan bitki, ilaç ve hatta ozon ile hemoroidi bastırma, patlatma ve yakma gibi. Makata sıcak duş, banyoda hafif eğilerek uygun sıcaklıkta bir suyla makat bölgesine yapılan duş olmaktan ileriye geçmemelidir. 

Basurdan ameliyatsız kurtulmak mümkün mü?

Mutluluk vericidir ki tıp bilimin geldiği nokta ve teknolojinin sunduğu fırsatlar, uzman ellerde daha etkin, daha kesin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Minimal invaziv yöntemler adı verilen bu yöntemlerle, hemoroidal hastalıklar, 10 dakikada, üstelik ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemler anestezi de gerektirmemektedir. İşlem sonrası ağrı hissedilmemekte, işgücü kaybı yaşanmamaktadır. Yatış gerektirmeyen, hızlı, ağrısız bu yöntemler hastaların konforlu bir biçimde evine gönderilmesine ve hastalığın tekrarlanma riskinin düşürülmesine fırsat tanımaktadır. Bu yöntemlerden biri Skleroterapi Yöntemidir. Hemoroidal pake köküne enjekte edilen biyokimyasal ajan ile hemoroide giden kan akımı durdurulur ve bu sayede hemoroidin küçülmesi sağlanır. İkinci yöntem Lastik bant ligasyonu yöntemidir. Hemoroidal pake köküne yerleştirilen bant ile hemoroide giden kan akımı durdurulmaktadır. Böylelikle hemoroidin küçülmesi sağlanmakta ve bu bölgede hastalığın tekrar oluşmasını engellemektedir. Üçüncü yöntem kızılötesi kuagulasyon yöntemidir. Hemoroidal pake köküne uygulanan infrared ışık ile hemoroide giden kan akımının damar yapısını bozarak rahatsızlığı engellemektir. Diğer bir yöntemse THD yöntemidir. Küçültülmüş doppler cihazı ile hemoroidal dokulara ulaşan atardamarların tespit edilmesi ve bu atardamarların kapatılması işlemidir. 

Utanmayın, inanmayın, korkmayın!

Utanmayın: Bu hastalığı yaşayan sadece siz değilsiniz. Bu hastalığa mecbur da değilsiniz. Profesyonel hekimler sayesinde acınızı yenmeniz mümkün.

İnanmayın: Ümit tüccarlarına, bilimsel olmayan yöntemlere, geleneksel uygulamalara, kremlere ve hastalığa ilişkin internetten ya da çevrenizdekilerden duyduklarınıza inanmayın. Bugüne kadar gördüğümüz üzüntü verici vakaların sebepleri içinde bu yanlış inanç ve duyumların olduğunu da lütfen unutmayın.

Korkmayın: Ameliyat olacağım diye korkmayın, uzun sürecek diye korkmayın. Tedavi edilemeyeceksiniz diye korkmayın. Sağlığınız, sevdikleriniz ve daha güzel bir yaşam için kendiniz için korkunuzu yenin.

Hemoroidal hastalıkların tedavisi inanın umduğunuzdan da kolay. Hemoroidal hastalıklardan ideal bir hayata geçmek ise tahmininizden de yakın. Şimdi kendiniz için bir şey yapın. Acılarınızın üzerine oturmayın ve atağa geçin. 

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