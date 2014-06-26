Her 10 çiftin 6’sı infertilite hastası

Özellikle infertilite (kısırlık) hastaları için eğitici nitelikte olan konferansta tüp bebek yöntemine başvurmayı düşünen anne babalar, aklına takılan bütün soruları Anadolu Hastanesi'nden Yrd. Doç. Dr. Tonguç Gündüz’e sordu. Tonguç Gündüz, tüp bebek ve yöntemlerle ilgili bilgiler verdi.



Halk dilinde kısırlığın bilimsel adıyla infertilite’in yaygınlaştığını belirten Anadolu Hastanesi'nden Yrd.Doç.Gündüz, tüp bebek merkezine çok talep olduğunu belirterek, “Türkiye’de insanlar evlense bile çocuk sahibi olmadan aile olduklarını hissedemiyor. O yüzden tıbbın da ilerlemesiyle çocuk isteyen bireyler için tüp bebek önemli bir yere sahip” dedi.



Yrd.Doç.Dr. Gündüz, neredeyse 10 çiftten 6’sı infertilite hastası olduğunu kaydederken, konferansa katılanlar yarı sosyal sorumluluk projesi şeklinde olan tüp bebek konferansını düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.