Her 10 kadından 8'inde selüllit var

Selülit yaş, kilo, ırk fark etmeksizin her 10 kadından 8'inde görülebilen bir doku değişikliğidir. Selülitin en fazla görüldüğü yerler kalça ve uyluk bölgeleri olmasıyla birlikte nadiren de olsa kol ve karın bölgesinde de selülit görülebilir. Vücudumuzdaki hormonal değişimler, beslenme alışkanlıkları ve stres gibi birçok faktör cilt altı yağ ve diğer bağ doku elemanlarını etkileyerek selülit görünümüne neden olur.



Genellikle fazla kilolar nedeniyle oluştuğu düşünülse de selülit problemi yalnızca kiloya bağlı bir sorun değildir ideal kilosunda olan kadınlarda da kendini göstermektedir. Bilinenin aksine tek başına spor ve diyet uygulaması selülit oluşumunu engellemez ya da var olan selülitleri geçirmez. Bu nedenle selülite neden olan tüm faktörlerle aynı anda savaşılmalı ve uygun bir tedavi yönteminden destek alınmalıdır.

FDA onaylı bu yöntem, dünyada ilk kez monopolar radyo frekansı ve şok dalgası enerjisini kombine ediyor. Basınç enerjisi ile bozulan kan dolaşımını düzenleyen ve selülite neden olan metabolik atıkların sistemden atılmasını sağlayan cihaz, aynı zamanda radyo frekans enerjisi ile de hasar görmüş kolajen liflerini onarıyor. Böylelikle, hem cilt kalitesini hem de cildin elastikiyetini artırıyor.



Hamile ve emziren hastalar dışında, selülit problemi olan herkese uygulanabilir.



Ayrıca işlemden hemen sonra hasta günlük hayatına devam edebiliyor.