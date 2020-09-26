Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Sağlığı Haberleri Her adet dönemi öncesi bunu yaşıyorsanız sebebi bu olabilir!
26.09.2020 - 14:11 |

Her adet dönemi öncesi bunu yaşıyorsanız sebebi bu olabilir!

Adet dönemi her kadın için zordur ancak bazı kadınlar için tam bir kabusa dönüşebilir. Adet öncesinde fiziksel ve duygusal olarak büyük bir yıkıma uğrayan, depresyona giren ve hatta intiharı düşünen birçok kadın vardır. Bu durumun Premenstrüel Sendrom (PMS) olduğuna dikkat çeken Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Süleyman Yeniocak, bu sendromun belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Her adet dönemi öncesi bunu yaşıyorsanız sebebi bu olabilir!
ABONE OL

Premenstrüel Sendrom (PMS) nedir?

Adet döneminin ikinci yarısında ortaya çıkan fiziksel ve davranışsal değişikliklerle karakterize edilen PMS, kadınların çok sık yaşadığı bir durumdur. Adet kanaması yaklaşırken kadınların yaklaşık %75’inde değişen hormon seviyesi yüzünden bu şikayetler meydana gelir. Çoğu kadında bu şikayetler hafif seyretmesine karşın azınlık da olsa birçok kadında çok şiddetli gözlemlenebilir.

Premenstrüel Sendrom belirtileri nelerdir?

Kişinin sosyal hayatını büyük oranda etkileyen bu sendrom hem fiziksel hem de psikolojik etkilere yol açıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar farklı kültürlerdeki kadınların farklı şikayetlerle mücadele etmek zorunda olduğunu gösteriyor. Şöyle ki, Uzakdoğulu kadınlar daha çok ağrı şikayeti yaşarken batı toplumlarında kadınlar depresyon sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Premenstrüel sendromun fiziksel belirtileri:

• Memelerde hassasiyet,
• Sindirim sistemi bozuklukları, (adet öncesi kabızlık, ishal gibi)
• Kas ve eklem ağrıları,
• Halsizlik ve yorgunluk,
• Diş eti kanamaları,
• Denge bozuklukları,
• Sıcak basması,
• Uykusuzluk,
• Renk ve kokuya hassasiyet,
• Baş ağrısı.

Premenstrüel sendromun duygusal belirtileri:

• Duygusal hipersensitivite,
• Sinirlilik,
• Endişe ve kaygı,
• Konsantrasyon bozukluğu,
• Huzursuzluk ve gerginlik,
• Hafif hafıza kaybı,
• Sosyal geri çekilme,
• Libido değişikliği,
• Ağlama krizleri,
• İştahta değişiklik.

PMS neden olur?

PMS'nin bu hormonlar ile sinirlerde iletimi sağlayan bazı maddelerin ortak hareket etmesi sonucu ortaya çıktığı yönünde güçlü kanıtlar vardır. Bir diğer önemli etken ise GABA ve serotonin hormonlarıdır. Tüm bunlara ek olarak:

• Vitamin seviyelerinin yetersiz olması (özellikle A ve B vitaminleri),
• Vücutta suyun aşırı olacak şekilde tutulması,
• Mineral seviyeleri azlığı (magnezyum, çinko gibi),
• Hormon seviyelerindeki ani değişiklikler,
• Prostaglandin ve nörotransmitter adlı vücutta önemli görevleri bulunan kimyasalların miktarlarındaki dengesizlikler de PMS’ye neden olur.

PMS en çok kimlerde görülür?

Daha çok 30-45 yaş arasındaki kadınlarda gözlenir. Ailevi bir eğilim söz konusu olmasına karşın, sosyal sınıf ve ırksal olarak herhangi bir farklılık göstermez. 

PMS nasıl teşhis edilir?

Kişiye PMS teşhisi konulacaksa kişinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir. Buna göre:

• Medyana gelen belirtiler düzenli olarak ortaya çıkmalı ve kaybolmalıdır,
• Adet görüldükten üç gün sonra belirtiler kaybolmalıdır,
• Belirtiler arka arkaya en az üç adet döngüsünde görülmüş olmalıdır,
• Belirtiler iş yaşamı, sosyal yaşamı ve kişisel ruhsal dengeyi etkileyecek kadar şiddetli olmalıdır.

PMS nasıl tedavi edilir?

Tedavide yaşam tarzının değiştirilmesi çok önemlidir. Belirtileri hafif ya da orta şiddette olan hastalar ilaç tedavisi dışında alınabilecek önlemlerden iyi fayda görebilirler. Az az ve sık sık yemek yemenin şikayetleri azalttığı yönünde araştırmalar vardır. Adet öncesi dönemde taze meyve ve sebze tüketilmesi, kırmızı et ve donmuş yağlardan uzak durulması, içinde katkı maddesi içeren besinlerin tüketilmemesi faydalı olmaktadır. Adet düzensizliği ve adet sancılarının çok fazla olduğu durumda doğum kontrol hapları kullanılabilir. Doktor kontrolünde GnRH analogları da işe yarayabilir. Bu ilaçlar yumurtalıkların işlevlerini geçici bir süreliğine engelleyerek etki gösterir. PMS tedavisinde tüm yollar denendiyse ve başarısız olunduysa son olarak rahmin alınması yöntemine başvurulur. Günlük kalsiyum ve magnezyum alımının artırılması da şikayetlerin azalmasında etkili olmaktadır. Aynı zamanda egzersiz yapmayan kadınlarda PMS daha sık görüldüğünden kadınların egzersiz ve fiziksel aktivite yapması önemlidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün daha dışa dönük ve sosyal olabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek ve yeni hevesler edinmek için güzel bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal alanda inatlaşmamak gerekiyor. Güven duymak ve istikrar içinde olmak önemli. Ancak abartılı da olmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Saka burcundaki Ay başkalarından çok şey öğrenebileceğiniz, daha akıcı koşullar getirmekte. Yolculuklar da keyifli sonuçlanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan bazı huzursuzluklar, güvensizlikler yaşayabilirsiniz. Belki de olaylara daha farklı bir açıdan bakmaya gayret edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da karşılıklı konular içinde esnek kalmak önemli. Gereksiz yere kişisel çatışmalara girmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Duygularınızı anlatırken yanlış anlamalara yol açabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi geliştirmek ve yaratıcı konulara zaman ayırmak için güzel fırsatlar var. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için olumlu bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bakış açınızda biraz daha esnek olmaya bakın. Kimi zaman sorumluluklar nedeni ile kendinizi yük altında da hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün görüşmeler, ziyaretler ve yeni fikirler edinmek için güzel şartlar bulabilirsiniz. Bakış açınızda inat etmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konuları daha çok düşünebilirsiniz. Ayrıca eve yönelik harcamalar da gündeme gelebilir. Yeni destekler de bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuza ilerleyerek sizi daha hassas kılmakta. Ancak kendinizi gösterebileceğiniz girişimlerde de bulunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konulara, gruplara katılmak için uygun koşullar var. Ancak düşüncelerinizi somutlaştırmakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Mehmet Çağan
Mehmet ÇağanŞiddet nasıl oluşur?
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzZina ortağı, tazminat öder mi?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYüksek iştah out, detoks in!
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluGeri giden gezegenler
Cevher Soydan
Cevher SoydanMars Retrosunu Nasıl Kolay Atlatırız?
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirDoktor Çıbanım: Sivilce patlatan kadın Sandra Lee cilt bakım sırlarını açıkladı
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirFlört 101: Hangi mesaja nasıl cevap vermeliyiz?
Sibel Yücesan
Sibel YücesanBilim kırık kalbi onarır mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüDiş telimle yemek yiyebilir miyim?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaCildinizi güzelleştirin
En Çok İzlenen Videolar
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu davranış Hungtington hastalığı belirtisi!

Bu davranış Hungtington hastalığı belirtisi!

Kemikleri eriten bu içeceğe dikkat! Aşırı gazlı...

Kemikleri eriten bu içeceğe dikkat! Aşırı gazlı...

Güneş hasarını temizleyen peeling

Güneş hasarını temizleyen peeling

Her adet dönemi öncesi bunu yaşıyorsanız dikkat!

Her adet dönemi öncesi bunu yaşıyorsanız dikkat!

Sıradaki Haber