Her gün korona virüs haberi izlemek ne kadar doğru?

Aralık 2019’dan bu yana pandemi haberleri ile yatıp kalktık. İlk başlarda gidişatı merak ettik. Sonra, ona karşı kendimizi nasıl savunmamız gerektiğini öğrendik. Bundan sonra, günlük sayıları öğrenme sırası geldi. Şimdilerde hala en önemli gündem bu...

Bu haberlerin sakıncaları:

1. Endişeli insanlar her haber izlediklerinde, kendisi ve ailesi için daha fazla endişelenmektedir. Bunun sonucunda sürekli alarm halinde, üzüntülü ve gergin olmaktadır.

2. Bu üzüntülü ve gergin kişiler bir süre sonra; sürecin devam etmesinden dolayı tükenmişlik yaşarlar.

3. Bu haberleri çok seyretmek; kişilerde ümitsizlik, çaresizlik, hayal kırıklığı yaratır. Bunu sonucu olarak, depresyona kadar ilerleyen psikiyatrik durumlar oluşabilmektedir.

4. Bazıları için bu haberler, takıntı haline dönüşmüştür. O akşam haberleri seyretmediyse, gece mutlaka internetten haber almak gereği duyarlar. Aksi halde huzursuzluk duyarlar.

5. Sosyal medyada sürekli çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler ise insanlarda aşırı bir panik duygusuna neden olabilirler. Zaten çoğu haberin kaynağı da belirgin değildir.

6. Bu haberlere maruz kalan çocukların endişesi de, oldukça artmaktadır.

7. Bu haberleri seyretmek; özellikle psikiyatrik sorunları olan ve tedavi gören insanların da tedavisini olumsuz etkilemektedir.