Bir aksiyon filmi setindeki kadar olmasa da sıcak, soğuk, rüzgar gibi farklı hava koşulları yüzünden gün boyu kuruyan cildinin korunması ve nemini geri kazanmasında Bepanthol, Aslı Enver’in her gün yanında olan rol arkadaşı olarak karşımıza çıkıyor. Reklam filmleri heyecan verici senaryolarıyla cilt bakımı kategorisine yepyeni bir soluk kazandırıyor.

Aslı Enver, canlı ve doğal bir görünüme sahip olan cildinin yardımcısı Bepanthol ile “Her Gün Yeniden, Her Gün Yenilen” mottosuyla başlayan yeni iş birliğini, 31 Ocak Cuma akşamı The Marmara Esma Sultan’da yakın çevresinin de katıldığı özel bir etkinlikte duyurdu.