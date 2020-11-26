Cildi gerginleştiren 4 bitki

Cilt zamanla yavaş yavaş bozulur.. Dahası, yaş aldıkça cildi diri tutan bazı maddelerin üretim hızı yavaşlama eğilimindedir. Bunun için çok yaşlanmaya gerek yok. Bazen 30 yaşında da deride geriye doğru gidiş başlayabilir. Cildin genç ve gergin görünmesini sağlayan birçok doğal faktör var. Tabiat ana cildinizin doğal yenilenme döngüsünü hızlandırmada oldukça yetenekli! Daha pırıltılı, gergin, daha sağlıklı bir ten için ona kulak vermek yeterli. Tam işlevli cilt hücrelerine sahip olmak için bazı şifalı bitkilerin özelliklerine dikkat etmelisiniz. Bu yazımda size önemli olduğunu düşündüğüm 4 doğal faktörden söz edeceğim..



Argan yağı, altın otu, aloe vera ve yeşil çay güzellik rutininizin bir parçası. Modern yaşam karmaşık, hızlı tempolu ve zorunluluklarla dolu.. Hızlandırılmış bir yaşam tarzının genellikle kişisel bakım için çok az zaman bıraktığı da bir gerçek. Ve aynı zamanda yaşanan stres de genellikle cilde yansıyor. Bu telaşlı hayat içinde nasıl daha güzel ve daha sağlıklı hissedilir? Yanıtı çevremizde, doğada gizli. Bakım her zaman önemli olsa da, ekstra korumaya ihtiyaç duyduğumuz kış aylarında cildin özel bakıma ihtiyacı vardır. Bu nedenle argan yağını, altın otu, aloe vera'yı ve aynı zamanda yeşil çayı hem bir cilt bakım aracı hem de gerginleştirici olarak öneririm.

Cildi nemlendirir ve güçlendirir

Argan yağı yüzyıllardır bir güzellik iksiri olarak biliniyor. Fas'ın güneybatısında yetişen aynı isimli endemik ağacın meyvelerinden elde ediliyor. Orada argan, ülkemizdeki zeytinlerle aynı. Hem kozmetik, hem yenilebiliyor ve hem de kimi zaman tıbbi amaçlar için kullanılıyor. Argan ağacı 10 metreye kadar büyüyebilir ve yüksek sıcaklıklara ve kurak dönemlere dayanabilir. Bu zengin yağın saç, cilt ve tırnak bakımına yardımcı bir çok özelliği var. Yara izi, egzama ve kuru saç derisiyle mücadelede de vazgeçilmezdir. Argan yağından elde edilen esansiyel yağ asitleri, cildi nemlendirir ve güçlendirir

Elastikiyet kazandırır

Altın otu'ndan ("ölmez otu" olarak da anılır) çay ve yağ üretilir. Bu yağ, kozmetikte ve farklı alanlarda kullanılmaktadır. Ölü hücreleri atmaya, cildi tazelemeye faydası olan altın otu yağının etkisi içerdiği 40 farklı maddeden gelir. Altın otu çiçeği, antioksidan, antiaging özelliği sayesinde bir cilt yenileyicidir. Kolajeni yapılandırır ve kırışıklıklara çare olabilir. Lekeleri ve morlukları gidermede olumlu etki sağlar. Cildi prüzsüzleştirmeye yardımcı olur. Altın otu cildin hem sıkılaşmasını hem de nemlenmesini sağlar. Ciltte çatlak oluşumuna engel olduğu gibi çatlak giderici olarak da kullanılır. Altınotu yağı cilde masaj yaparak kullanılır fakat direkt cilde sürülmez. Diğer yağlarla seyreltilmesi gerekir. Kullandıkça zamanla cilt elastikiyet kazanır. Hergün düzenli olarak cilde uygulayanlarda sıkılık ve pürüzsüzlik göze çarpar. 5 ml Altın otu yağını 50 ml argan yağı ya da üzüm çekirdeği yağı ile karıştırabilirsiniz. Akşamları temizlenmiş cildinize sürebilirsiniz.

Değerli bir jel içerir

Aloe vera iyileştirici özellikleri ve hücre yenilenmesini uyarmasıyla bilinir. Eski Mısırlılar arasında ölümsüzlük bitkisi olarak söz edilen aloe vera, muhtemelen Arap Yarımadası'ndan gelmektedir, ancak tüm dünyada yaygındır. Yüzde 95'e kadar su içerir ve vahşi doğada bile hayatta kalabilecek kadar bir kapasiteye sahiptir. Bu bitkinin yaprakları bol miktarda C ve E vitaminleri, mineraller (özellikle çinko), polisakkaritler ve enzimler içeren değerli bir jel içerir. Aloe Vera bu nedenle tüm vücudu nemlendirmek için idealdir. Ayrıca yaraların, yanıkların, cilt enfeksiyonlarının, akne, kepek tedavisinde yardımcıdır.

Mükemmel bir antioksidan

Söz ettiğim bitkilerin hepsi cildi ve saçı yenileyecek bir çok madde barındırıyor, organik bileşenler içeriyor.. Yeşil çay da bunlardan biri.. Mükemmel bir antioksidan, mineral ve A, B1, B2, B3, C, E ve K vitamini kaynağı. Ayrıca cildin derinlemesine temizlenmesine katkıda bulunur. Tüm bunlardan dolayı birçok kozmetik üründe bulmamız şaşırtıcı değil. Faydalanmak için yeşilçay içeren doğal kremler tavsiye edebilirim.

Sizin için iyi olduğunu düşündüğünüz şekilde yaşayın... İnsanlara, doğaya ve küçük şeylere saygı gösterin..



Herbalist Tarkan Güveloğlu

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