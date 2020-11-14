Hibiskus Faydaları Nelerdir? Hibiskus Çayı Ve Şerbeti Neye İyi Gelir?

Hibiskus bitkisinin kullanım alanının çok geniş olduğunu söylemek mümkündür. Salata, yemek ve keklerin içerisinde kullanılabilen hibiskus, çok faydalıdır. Bununla birlikte içerisinde yer alan pektin ile şurup, reçel ya da sos yapımında da kullanılmaktadır. Ülke çapında ise tüketimi çay olarak bilinir.



Hibiskus Faydaları Nelerdir?



Hibiskus faydaları;



- Hava sıcaklığının düşmesiyle beraber oraya çıkan grip, nezle gibi bakteri kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle de öksürüğün geçmesi için tüketilir.

- Mide ve akciğer kanserini önler.

- Antibakteriyel özelliği ile mantar oluşmasını önler.

- Kan basıncını düşürerek, kolesterolü dengeler.

- Karaciğer yağlanmasını önler.

- Böbrek taşının oluşmasını önler.

- Konsantrasyonu güçlendirir.



Hibiskus Çayı Neye İyi Gelir?



Hibiskus çayının pek çok duruma iyi geldiğini söylemek doğru olacaktır. Bunlar;



- Hibiskus, kan basıncını düzenler. Bu yüzden de yüksek tansiyon gibi bir sorunun önüne geçer.

- Hibiskus, kan basıncını düzenlediği için uzun vadeli oluşacak olan kalp ve damar rahatsızlıklarını önler. Bununla birlikte kalp sağlığına çok olumlu etkileri bulunur.

- Hibiskus, kötü kolesterolü düşürür ve yüksek kolesterolü dengeler.

- İçeriğinde yer alan bol orandaki C vitaminiyle güçlü antioksidana sahip olduğu söylenebilir. Bu durum ise kış hastalıklarına karşı korur.

- Antioksidan içeriğinin önemli oranda olması, akciğer ve mide kanseri olmak üzere birden fazla kanser türüne karşı vücudu korur.

- Hibiskus çayı; öksürük, burun akıntısı gibi pek çok hastalığın önüne geçer. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde önemli role sahiptir.



Hibiskus Şerbeti Neye İyi Gelir?



Hibiskus şerbetinin iyi geldiği durumlar;



- Hibiskus şerbeti tüketildiği zaman, kilo vermek ve zayıflamak daha kolay olur.

- Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasında mühim rolü bulunan hibiskus şerbeti; hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemlere çözümdür.

- Antioksidan özelliğinin bulunmasıyla beraber beynin işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine destek olmaktadır. Özellikle hafızayı kuvvetlendiren bu şerbet, motivasyonun ve konsantrasyonun artmasında da önemli bir yere sahiptir. Hibiskus şerbetinin bu tür konularda çok önemli etkilere sahip olduğunu belirtmek doğru olacaktır.

- Hibiskus şerbeti, insan vücudundaki ve organlarındaki yağlanmanın önüne geçer.



Hibiskus Çayı Nasıl Demlenir?



Bir tutam kadar kurutulmuş olan hibiskus çiçeği, kaynamış su içerisine atılarak, su birkaç dakika daha kaynatılır. Süzülen hibiskus, tüketmek için hazır olacaktır. Tadının ekşi olmasından kaynaklı olarak damak zevkine göre şeker ya da bal ilavesi yapılarak tüketilebilir. Bunun yanı sıra değişik bitkiler ile beraber karıştırılarak çayın demlenmesi mümkün olacaktır.



Hibiskus Çayını Kimler İçmemelidir?



Doğada yer alan birden fazla bitkinin zararının bulunması gibi, hibiskus bitkisinin de zararlarının bulunduğunu söylemek önemlidir. Gebelik döneminde bulunan kadınların, bu çayı tüketmemesi önemlidir. Düşük riskinin oluşabilmesinden ötürü bu çay, gebelik döneminde kesinlikle tüketilmemelidir. Bunun yanı sıra; emziren anneler, çayı tüketirken bir uzmana danışmalıdır. Hekim onayı halinde tüketilmesi oldukça mühimdir. Bununla beraber kalp hastalıkları, tansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan bireylerin, hormon tedavisi gören bireylerin ve her gün düzenli bir biçimde ilaç kullanan bireylerin çayı tüketmeden önce doktora danışmaları gerekmektedir.