Hilal İsminin Anlamı Nedir? Hilal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hilal ismi kökeni Türkçeye uzanan en güzel kız çocukları adları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’de oldukça yaygın şekilde kullanılan isimlerden biridir. Özellikle Naif ve hoş bir okunuşu olması üzerinden, kız çocuklarına verilebilecek özel isimler içerisinde geliyor.



Hilal Ne Demek?



Hilal genelde gerçek anlamı ile beraber ayrıca bir anlamı daha üzerinden ele alınmalıdır. Yani aslında iki farklı anlamı bulunur.



- Yeni ay şeklinde olan ay, ayça ve gencay.

- Bir yazı stili.



Daha çok yeni ay şeklinde olan ay anlamı üzerinden Hilal ismi kullanılmaktadır. Aynı zamanda bayrağımızda bulunan ayı da anımsatan bir ifadesi bulunur. Bu sebepten dolayı en sevilen ve ilgi gören, kız çocukları için tercih edilen güzel isimler arasında yer alıyor. Her ne kadar daha çok tek başında kullanılsa bile, başka isimler üzerinden de güzel bir bütünlük elde etmek mümkün.



Kökeni Türkçe olması ve ayrıca güzel anlamı ile Hilal adı kız çocukları için önemli bir alternatif isim olarak öne çıkıyor.



Hilal İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konular arasında Hilal adının Kur'an'da geçip geçmediğidir. Hilal ismi Kur'an'da yer almaz. Yeni ay anlamı üzerinden güzel bir karşılık bulan Hilal ismi, son dönemlerde oldukça fazla tercih ediliyor. Aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de çok eski tarihlere dayanmaktadır.



Bu doğrultuda kadınların alınlarına taktıkları altın dizisi olarak sözcük anlamı eşliğinde değerlendirilir. Zaman içerisinde ise isim haline gelerek kız çocukları için kullanılmaya başlayan Türkçe kökenli bir ad haline gelmiş durumda.