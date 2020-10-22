Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüzellik Haberleri Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır, fiyatı ne kadar?
22.10.2020 - 15:05 |

Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır, fiyatı ne kadar?

Hindistan cevizi yağı, hindistan cevizi avucundan hasat edilen olgun çekirdekten elde edilen bir yemeklik yağdır. Çeşitli uygulamalara sahiptir. Yüksek oranda doymuş yağ içermesinden dolayı oksitlenmesi yavaştır ve bu nedenle bozulma olmadan 24 °C'de altı aya kadar dayanabilmektedir. Peki Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır, fiyatı ne kadar?

Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır, fiyatı ne kadar?
ABONE OL

Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz hindistan cevizi yağının hangi alanlarda kullanımı olduğu merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada kullanımının yayınglaştığı belirtilen hindistan cevizi yağının faydaları, ne işe yaradığı, neye iyi geldiği, fiyaı ve nasıl kullanıldığı araştırılıyor. İşte hindistan cevizi yağ hakkında merak edilenler...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı saç, cilt bakımı ve makyaj temizliği için kullanılabilir. Kimyasal içeriğe sahip ürünler kullanmadan hindistan cevizi yağı ile makyajınızı temizleyebilirsiniz. Göz altı, tırnak ve saç bakımında da hindistan cevizi yağından faydalanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı, vücudun diğer yağların çoğundan farklı şekilde metabolize ettiği bir tür yağ olan MCT'ler açısından zengindir. MCT'ler, hindistan cevizi yağının sağlık yararlarının çoğundan sorumludur

Araştırmalar, MCT'lerin 24 saat boyunca yakılan kalori sayısını %5'e kadar artırabileceğini göstermiştir

Hindistan cevizi yağını gargara olarak kullanmak ağız enfeksiyonlarını önleyebilir

MCT'ler iştahı önemli ölçüde azaltabilir ve bu da uzun vadede vücut ağırlığının azalmasına neden olabilir

Hindistan cevizi yağı cilde, saçlara ve dişlere uygulanabilir. Araştırmalar, bu yağın cildi nemlendirdiğini, cilt hasarlarına karşı koruduğunu ve ağız sağlığını iyileştirdiğini göstermektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağı kullanım sürecinde özel hazırlık gerektirmez. Doğrudan kavanozdan alınıp yemek tariflerine eklenebilir. Hindistan cevizi yağı, katı dokusu nedeniyle nadiren salata yağı olarak kullanılır ve bu nedenle pişirme işlemlerinde daha yaygın olarak kullanılır.

Toz formda olan hindistan cevizi ürünleri uzun raf ömrü ile mutfakların vazgeçilmezidir. Ortamın nemine, sıcaklığına göre değişen bozulma süreleri olmakla beraber ürünün kokusundan kolayca anlaşılan bir durumdur.

Saçlarınızın parlaklığını artırmak ve zarar görmesini önlemek için saçlarınıza hindistan cevizi yağı uygulayabilirsiniz. Bu yağ, saç derisine mineral yağlardan daha iyi nüfuz edebilir.

Terin kendisinin kokusu olmasa da, cildinizde yaşayan bakteriler istenmeyen kokular üretebilir. Hindistan cevizi yağının güçlü antibakteriyel özellikleri, onu kimyasal içermeyen harika bir doğal deodorant yapar. Ayrıca bacaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz için harika bir nemlendiricidir.

Yapılan çalışmalar, hindistan cevizi yağının çürüklere karşı koruma sağladığını, diş eti iltihabını iyileştirdiğini ve oral bakteri dengesini etkilediğini bulmuştur

Hindistan cevizi yağının yaklaşık %87'si doymuş yağdır. Bu özelliği, yüksek ısılarda yapılan yemekler için kullanılabilecek yağlardan biri olmasını sağlar.

Çeşitli şekillerde kullanılan anason yağının ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında fikir sahibi olmak için de “Anason Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından uzun yıllar yiyecek olarak tüketilen keten tohumundan elde edilen yağın ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için “Keten Tohumu Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?” makalesini burada okuyabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FİYATI NE KADAR?

Hindistan cevizi yağı fiyatları, boyutu ve markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. 20-80 TL fiyat aralığı verilebilir.

Hindistan Cevizi Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Hindistan cevizi yağı makyaj temizleyicisi olarak ve vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilir. Herhangi bir gece kremi gibi yüze bu yağ sürebilir. Ancak önce cildin küçük bir yüzeyinde deneme yaparak alerjik bir reaksiyon olup olmayacağı kontrol edilmelidir.

Hindistan Cevizi Yağı Saça İyi Gelir mi?

Saça uygulanan hindistan cevizi yağı, saçlarda protein kaybını azaltmaya yardımcı olur. Bu yağ, laurik asit açısından zengin olduğundan ve saç telinin içine kolayca nüfuz ettiğinden, günlük bir saç kremi olarak kullanılabilir. Ayrıca saçtaki nemi hapsederek muhteşem bir ışıltı ve parlaklık sağlar.

Hindistan Cevizi Yağı Saçta En Fazla Ne Kadar Bekletilmeli?

Hindistan cevizi yağı, uygulamadan sonra 20-30 dakika kadar saçınızda kalabilir. Eğer saçınız çok kuru ise daha uzun süre de bırakabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı Yüze Sürülür mü?

Hindistan cevizi yağı yüz nemlendiricisi ve makyaj temizleyici gibi birçok amaçla yüze uygulanabilir.

Hindistan Cevizi Yağı Cilde Zararlı mı?

Hindistan cevizi yağını gece kremi olarak sürerek yüzde bekletmek, akne sorunu olan kişiler için faydalı olmayabilir. Eğer meyvesine alerjiniz varsa, yüzünüzde de bu yağı kullanmamalısınız.

Hindistan Cevizi Yağı Yenir mi?

Hindistan cevizi yağını, pişirme yağı olarak kullanabilirsiniz. Pişirmenin yanı sıra hindistan cevizini çiğ bir şekilde de tüketebilir, salatalarınıza, kahvenize ve smootielerinize ekleyebilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda hedeflere ulaşmak için kendinizi daha çok öne atacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde ikili ilişkilerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Ortaklı konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeylere açılmak isteyebilirsiniz. Toplumsal olaylardan etkileneceğiniz zamanlar var. Gün içinde ilişkilerde sıkışıklıklar olabilir. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kolayca risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Parasal konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler daha akıcı ve keyifli.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir.  Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yeniden düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz. Gün içinde ilişkilerinizdeki gerilim, akşam saatlerinde daha rahatlayacaktır. Maddi konularda riske girmeden önce tekrar düşünmeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Denge ve uyum içinde kalmaya özen gösterin. Ortaklı işlerden kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Korktuğunuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde yaşanan toplumsal olaylar zorlayıcı bir hal alabilir.  Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumluluklarınızın üzerine gideceğiniz bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınızla fikir düzeyinde tartışmaya girmemeye özen gösterin. Gün içinde ilişkiler biraz gergin olabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Parasal konuları organize etmek istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaptığınız işlerde kendinizi daha çok ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. İşlerinizde risk almaya yatkın zamanlar var. Bazı konularda aksiyon almak sizin için daha kolay olabilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular bugün gündeminizi oluşturabilir. Toplumsal olaylardan kaynaklı kırılgan durumlar oluşabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ev hayatınızdaki olaylara yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.  İlişkilerinizde sıkışmalar yaşanabilir. Akşama doğru hafta sonu için yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz.  Abartılı hareketlerden kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iletişimi yoğun bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Alacağınız yeni haberler planlarınızda değişiklik yapabilir. Ortaklı para konuları sizi uğraştırabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde kadın arkadaşlarınızla birlikte plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlişkinizde sabırlı olmanızda fayda var. Ufak anlaşmazlıkları büyütmeyin, akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde riske girmeye yatkınsınız. Rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. Akşam saatleri program yapmak için uygun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Nedenini bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde sıkışmalar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlardan uzak durmaya çalışın. Akşam saatlerinde daha keyifli ve enerjik programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sosyal gruplar içinde olacağınız bir gündesiniz. Gelecek ümitlerinizi gerçekleştirmek için rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerle ilgili riske girebilirsiniz. Gün içinde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sevdiğinizle birlikte zevk aldığınız programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkiyi Güçlendiren Cümleler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCilt yaşlanmasına karşı yeni yöntem
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşGüçlü bağışıklığın sırları
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazKanserde beslenme
Dr. Ufuk ALATEKİN
Dr. Ufuk ALATEKİNOzonterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki önemi
Tuvana Eroltu
Tuvana EroltuHamilelikte sağlıklı beslenme
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin ÖzkanÇocuğumu anaokuluna göndersem öfkesi söner, inatçılığı geçer mi?
Yasemin Sungur
Yasemin SungurKitap ile sohbet edilir mi?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşKatya'nın mutfağı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviHiçbir gezegen geri gitmez!
En Çok İzlenen Videolar
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korona virüsü ağır geçirenler hangi hastalıklara yakalanıyor?

Korona virüsü ağır geçirenler hangi hastalıklara yakalanıyor?

Hem grip hem de korona virüsten koruyan besinler

Hem grip hem de korona virüsten koruyan besinler

Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar: Köfter tatlısı

Unutulmaya yüz tutan yöresel lezzeti yaptılar: Köfter tatlısı

Boy Kaç Yaşına Kadar Uzar, Kaç Yaşında Kısalmaya Başlar?

Boy Kaç Yaşına Kadar Uzar, Kaç Yaşında Kısalmaya Başlar?

Sıradaki Haber