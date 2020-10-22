Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır, fiyatı ne kadar?

Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz hindistan cevizi yağının hangi alanlarda kullanımı olduğu merak konusu oldu. Özellikle sosyal medyada kullanımının yayınglaştığı belirtilen hindistan cevizi yağının faydaları, ne işe yaradığı, neye iyi geldiği, fiyaı ve nasıl kullanıldığı araştırılıyor. İşte hindistan cevizi yağ hakkında merak edilenler...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı saç, cilt bakımı ve makyaj temizliği için kullanılabilir. Kimyasal içeriğe sahip ürünler kullanmadan hindistan cevizi yağı ile makyajınızı temizleyebilirsiniz. Göz altı, tırnak ve saç bakımında da hindistan cevizi yağından faydalanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı, vücudun diğer yağların çoğundan farklı şekilde metabolize ettiği bir tür yağ olan MCT'ler açısından zengindir. MCT'ler, hindistan cevizi yağının sağlık yararlarının çoğundan sorumludur

Araştırmalar, MCT'lerin 24 saat boyunca yakılan kalori sayısını %5'e kadar artırabileceğini göstermiştir

Hindistan cevizi yağını gargara olarak kullanmak ağız enfeksiyonlarını önleyebilir

MCT'ler iştahı önemli ölçüde azaltabilir ve bu da uzun vadede vücut ağırlığının azalmasına neden olabilir

Hindistan cevizi yağı cilde, saçlara ve dişlere uygulanabilir. Araştırmalar, bu yağın cildi nemlendirdiğini, cilt hasarlarına karşı koruduğunu ve ağız sağlığını iyileştirdiğini göstermektedir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağı kullanım sürecinde özel hazırlık gerektirmez. Doğrudan kavanozdan alınıp yemek tariflerine eklenebilir. Hindistan cevizi yağı, katı dokusu nedeniyle nadiren salata yağı olarak kullanılır ve bu nedenle pişirme işlemlerinde daha yaygın olarak kullanılır.

Toz formda olan hindistan cevizi ürünleri uzun raf ömrü ile mutfakların vazgeçilmezidir. Ortamın nemine, sıcaklığına göre değişen bozulma süreleri olmakla beraber ürünün kokusundan kolayca anlaşılan bir durumdur.

Saçlarınızın parlaklığını artırmak ve zarar görmesini önlemek için saçlarınıza hindistan cevizi yağı uygulayabilirsiniz. Bu yağ, saç derisine mineral yağlardan daha iyi nüfuz edebilir.

Terin kendisinin kokusu olmasa da, cildinizde yaşayan bakteriler istenmeyen kokular üretebilir. Hindistan cevizi yağının güçlü antibakteriyel özellikleri, onu kimyasal içermeyen harika bir doğal deodorant yapar. Ayrıca bacaklarınız, kollarınız ve dirsekleriniz için harika bir nemlendiricidir.

Yapılan çalışmalar, hindistan cevizi yağının çürüklere karşı koruma sağladığını, diş eti iltihabını iyileştirdiğini ve oral bakteri dengesini etkilediğini bulmuştur

Hindistan cevizi yağının yaklaşık %87'si doymuş yağdır. Bu özelliği, yüksek ısılarda yapılan yemekler için kullanılabilecek yağlardan biri olmasını sağlar.

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HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FİYATI NE KADAR?

Hindistan cevizi yağı fiyatları, boyutu ve markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. 20-80 TL fiyat aralığı verilebilir.

Hindistan Cevizi Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Hindistan cevizi yağı makyaj temizleyicisi olarak ve vücut nemlendiricisi olarak kullanılabilir. Herhangi bir gece kremi gibi yüze bu yağ sürebilir. Ancak önce cildin küçük bir yüzeyinde deneme yaparak alerjik bir reaksiyon olup olmayacağı kontrol edilmelidir.

Hindistan Cevizi Yağı Saça İyi Gelir mi?



Saça uygulanan hindistan cevizi yağı, saçlarda protein kaybını azaltmaya yardımcı olur. Bu yağ, laurik asit açısından zengin olduğundan ve saç telinin içine kolayca nüfuz ettiğinden, günlük bir saç kremi olarak kullanılabilir. Ayrıca saçtaki nemi hapsederek muhteşem bir ışıltı ve parlaklık sağlar.

Hindistan Cevizi Yağı Saçta En Fazla Ne Kadar Bekletilmeli?



Hindistan cevizi yağı, uygulamadan sonra 20-30 dakika kadar saçınızda kalabilir. Eğer saçınız çok kuru ise daha uzun süre de bırakabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı Yüze Sürülür mü?



Hindistan cevizi yağı yüz nemlendiricisi ve makyaj temizleyici gibi birçok amaçla yüze uygulanabilir.

Hindistan Cevizi Yağı Cilde Zararlı mı?



Hindistan cevizi yağını gece kremi olarak sürerek yüzde bekletmek, akne sorunu olan kişiler için faydalı olmayabilir. Eğer meyvesine alerjiniz varsa, yüzünüzde de bu yağı kullanmamalısınız.

Hindistan Cevizi Yağı Yenir mi?



Hindistan cevizi yağını, pişirme yağı olarak kullanabilirsiniz. Pişirmenin yanı sıra hindistan cevizini çiğ bir şekilde de tüketebilir, salatalarınıza, kahvenize ve smootielerinize ekleyebilirsiniz.