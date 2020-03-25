Hızlı adımlar içindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Koç burcundaki yeniayın etkileri devam ediyor. Fiziksel açıdan daha hareketli ve samimi olabiliriz. Duygularımızı ifade etmekten kaçınmayacağız. Böyle zamanlarda hevesimizi daha yapıcı alanlara odaklamaya çalışalım. Bugün istekliyiz ancak tam olarak yönümüzü net şekilde ifade edemeyebiliriz. Duygusal açıdan saf ve kimi zaman fazla aceleci olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Yeniliklere açık bir gündeyiz. Ancak Ay’ın açı yapmaması, hangi yöne ilerleyeceğimiz yönünde soru işaretleri yaratabilir. Bugün sürprizler ve beklenmeyen durumlar da dikkat çekiyor. Psikolojik açıdan güçlü durmak ve kendi kişiliğimizi ortaya koymak istiyoruz. Duygusal yaralarımızı daha iyi fark edebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Süpürge Hareketli bir gündeyiz. Daha sıkı çalışıp başkalarına da yol gösterebileceğimiz imkanlar var. Bugün empati kurmak ve yardım etmek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.