Home office nedir? Verimli çalışma ortamı nasıl olmalı?

Son yıllarda birçok firmanın ve kendi işini yapan kişilerin tercih ettiği home officeçalışma ortamının birçok avantaj ve dezavantajı bulunmaktadır. Kimileri home office kendi yaşam stiline uygun görüp tercih ederken, kimileri verim alamadığından şikayet etmektedir. Home office çalışmayı düşünüyor veya home ofis çalışanların yaşantılarını merak ediyorsanız sizin için bu konuyu açığa kavuşturduk. Bu sayede home office mantığının sizin yaşam tarzınıza uyup uymayacağına da kolaylıkla karar verebilirsiniz.

Home office nedir?

Home office kısaca çalışma alanını eve taşımaktır. Yazılımcılar, tasarımcılar, mimarlar, metin yazarları gibi evden çalışmaya uygun meslekleri olanlar ofis ortamını eve taşıyabilir ve evden freelance olarak (herhangi bir iş yerine bağlı olmadan, serbest bir şekilde) çalışabilirler. İngilizce bir terim olsa da Türkçe’de de aynı şekilde kullanılan home office kavramı para kazanmayı mümkün kılan bir iş modelidir. Ancak kesinlikle “oturduğun yerden para kazanmak” değildir.

Herhangi bir iş yerine bağlı olmaksızın evden çalışmayı mümkün kılan home office modelinde çalışanların en büyük gereksinimleri ise teknolojik aletler. Dolayısıyla temel olarak bilgisayar ve internetin olduğu her yerde çalışabilmeye imkan tanıyan tüm meslek profesyonellerin home office mantığıyla çalışabileceğini söyleyebiliriz. Fakat elbette her iş modelinde olduğu home office çalışmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Sizin için hem avantajlarını hem de dezavantajlarını listeledik.

Home office çalışmanın avantajları

-Evden çalışma fikri ilk etapta herkesin ilgisini çeken, cazip bir durumdur. Her sabah erkenden uyanmak, ne giyeceğim, saçımı nasıl yapacağım veya her sabah yapılan tıraşlar gibi daha birçok zorunluluktan sizi kurtaracaktır. Dilediğiniz saatte işe başlayıp, istediğiniz en rahat kıyafetlerle çalışmanıza hiçbir şey engel değildir. Önemli olan yapmanız gereken işi zamanında bitirmektir.

-İş arkadaşlarının konuşması, etraftaki sesler gibi dış etkenler nedeniyle çalışırken bölünmezsiniz. Fakat eğer home office tasarımı iyi bir şekilde yapılmamışsa bu durum, dikkatinizin dağılmasına neden olabilir.

-Evden çalışmanın tasarruf etmek gibi çok önemli bir avantajı bulunmaktadır. İşe giderken yol masrafından, güzelleşmek için kuaför masrafından, şık olmak için de alışveriş masrafından kurtulmuş olursunuz.

-Eğer diğer çalışanların saatiyle paralel çalışmak zorunda değilseniz, istediğiniz zaman uyuyup istediğiniz zaman çalışabilirsiniz. Eğer gece verim alıyorsanız, gündüzleri uyuyup, geceleri tam performans gösterebilirsiniz.

-Evde çalışmanın en güzel yanı da rahat ve özgür olmaktır. Uykunuz geldiğinde bir süreliğine kestirebilir, dışarıda işleriniz varsa gidip halledebilir, misafirinizi ağırlayabilir ve arta kalan zamanlarınızda yine işinizi bitirebilirsiniz. Hem de başınızda sizi denetleyen bir yönetici olmadan.

Home office çalışmanın dezavantajları

-Hareketsiz bir hayat tarzına sahip olmak, home office çalışanların en büyük sıkıntılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Mesai başlangıcı, bitişi, molalar, öğle yemeği, trafiğe karışma gibi durumlar yaşanmadığından home office çalışırken ister istemez çok daha hareketsiz kalınıyor. Bu da beraberinde sağlık sorunlarını da getiriyor. Diğer yandan evden çalışan kişiler, gün içinde sık sık işe ara verip egzersiz yaptıklarında bu dezavantajı da bertaraf edebiliyorlar.

-Ofis ortamında çalışan insanlar sabah erkenden kalkar, bu amaçla hazırlanır ve bu amaçla evden çıkarlar. Ofise gittikleri an çalışma psikolojisine bürünürler. Çünkü iş arkadaşları, orada bulunan masa, sandalye, malzemeler ve konuşulan konular bile işle ilgilidir. Ancak evde böyle bir durum söz konusu değil. Home office çalışmanın belki de en önemli dezavantajlarından biri budur.

-Home ofis çalışmanın en büyük dezavantajı ise iş yerindeki sosyal ortamı sunamamasıdır. Dolayısıyla evden çalışan kişilerin zamanla sosyalleşmekten tamamen uzaklaşması kaçınılmazdır. Bu gibi durumların yaşanmaması adına çalışma programını aksatmadan uygulamak, planlı olmak ve sosyalleşilmesi gereken zamanlarda ev dışında da zaman geçirmeye özen göstermek işinizi kolaylaştıracaktır.

-Yaptığınız işten en üst düzeyde verim almak için tamamen odaklanmak gerekmektedir. Oysaki sizin işe odaklanmanızı engelleyecek her şey evde fazlasıyla vardır. Sıcacık bir yatak, ilginizi çeken bir televizyon programı, çat kapı gelen komşunun getirdiği dedikodular vs. Bir de evli ve küçük bir çocuğunuz varsa işler sizin için biraz daha zor olabilir.

-Evde çalışırken kaliteli zaman kavramından uzaklaşırsınız. Sürekli açık olan bilgisayarınızın başından defalarca kalkarsınız. Mutfağa kahve almak için gider, bir şeyler atıştırıp dönersiniz. Bu arada boşa geçen dakikaları da çalışma saatinden sayarsınız. Bu durum home office çalışma hayatı için bir dezavantaj değildir belki ama uygulanması şart olan bir program eşliğinde çalışmazsanız çok zaman harcayıp az iş üretmeniz kaçınılmaz olur.

Home office çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Çalışma alanı nasıl dekore edilir?

Evinizde home office alanı yaratmaya karar verdiyseniz artık sıradaki adıma geçebiliriz. Peki, home office çalışma ortamı nasıl ve dekorasyonu nasıl olmalı? Peki, bu alanı oluştururken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

Çalışma odası için öncelikle alan belirleyin

Çalışma odası için ayırabileceğiniz bir oda varsa bu mükemmel bir haber! Tabii çalışma odası olarak kullanabileceğiniz bir alan yoksa da sorun değil. Çünkü evinizin oturma odası, yatak odası gibi noktalarında da kendinize çalışmak için uygun bir alan yaratabilirsiniz. Burada önemli olan, çalışma alanı dekorasyon fikirlerini ve diğer önerilerimizi dikkate alıp bu doğrultuda bir uygulamayı hayata geçirmek. Eğer mümkünse evinizin bir odasını yalnızca çalışmak için ayırın. Bu sayede evinizle işinizi ayırabilir ve evinizin yalnızca sınırlı bir kısmında işlerinizi düşünmeyi sağlayabilirsiniz. Çalışma odası yapacak bir ortamınız yoksa yemek masası veya yatak odasında oluşturulacak bir çalışma alanı işinizi görecektir. Ancak çalışmak için yaratacağınız alanın televizyon gibi dikkat dağıtacak unsurlardan olabildiğince uzak olmasına dikkat etmenizde yarar var.

Daha kullanışlı mobilya ve dekoratif ürünler tercih edin

Çalışma odanız veya çalışma alanınız için tercih edeceğiniz mobilyaların işlevselliği son derece önemli. Çalışırken işinizi kolaylaştıracak, sizi rahat ettirecek ve en önemlisi sağlığınızı olumsuz etkilemeyecek mobilyalar almalısınız. Çalışma masası ve çalışma sandalyesinin konforlu olması oldukça önemli. Seçeceğiniz çalışma masasının, bilgisayarınız ve yararlanacağınız diğer ekipmanlar açısından yeterli olmasına dikkat etmelisiniz.

İdeal ölçü açısından sandalyenize oturduğunuzda çalışma masasının, göğüs kafesiniz ile beliniz arasında kalması gerekiyor. Bu nedenle sandalye tercihi yaparken boyu ayarlanabilir ürünleri seçebilirsiniz. Çalışma alanınızın olabildiğince sade olması gerekiyor. Bu nedenle hem tercih edeceğiniz mobilyalarda hem de dekoratif ürünlerde olabildiğince sade tasarımlara sahip ve yeterli sayıda ürün almalısın

Aydınlatmaya önem verin

Verimli çalışabilmenin en önemli kriterlerinden biri de yeterli aydınlatma. Bu anlamda öncelikle gün ışığından faydalanmanız en mantıklısı olacaktır. Ancak akşam saatlerinde de çalışabilmek için hem göz yormayacak hem de alanı yeteri kadar aydınlatacak ışık kaynakları edinmenizi tavsiye ederiz. Halojen ışık veren sarı ampuller, bu doğrultuda işinizi görecektir. Beyaz ışık ise gözlerin çabuk yorulmasına yol açacağından özellikle çalışma alanlarında kullanımı önerilmemektedir.

Renklerin etkilerinden yararlanın

Biz farkında olmasak da renklerin hayatımızda önemli bir yeri var ve bu durum dekorasyon için de geçerli. Home office dekore ederken ya da çalışma odası tasarımı yaparken seçtiğiniz renkler, odaklanabilmeniz ve çalışırken verim alabilmeniz için oldukça önemli.

Örneğin kahverengi ve siyah tonlarını çalışma masasında tercih edebilirsiniz. Fakat çalışma odası renklerinde genellikle koyu tonları tercih etmek, sıkıcı bir oda dekorasyonu yapmanıza neden olabilir. Fazla canlı ve açık renklerle dekore edilen bir oda ise dikkat dağınıklığına neden olabilir. Bu nedenle dengeli bir renk kombinasyonu oluşturmalısınız.

Düzene önem verin

Çalışma alanındaki dağınıklık, verimsizlik yaratır. Gerekli dokümanları karışıklık içinde aramak size zaman da kaybettirir. Ayrıca her şeyin üst üste ve dağınık bir halde bulunduğu iş ortamı, çalışma motivasyonunuza da düşürecektir. Bunun önüne geçmek için ise kitaplıkların yanı sıra doküman düzenleyiciler, saklama kutuları ve raflı çalışma masaları ile de çalışma odası düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Havalandırmaya dikkat edin

Ergonomik şartlardan biri olan havalandırma da çalışma ortamında dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Odanın sık sık havalandırılması ve ihtiyacınız olan oksijenin sağlanması gerekmektedir. Bu yüzden penceresi veya havalandırması olan bir oda seçmenizde fayda vardır.

Olmazsa olmaz: Çay ve kahve makinesi

Biliyorsunuz; çalışırken içinizi ısıtmak için çay ya da ayılmak için kahve içmeden olmaz! Bu nedenle kolaylıkla çay ve kahve hazırlamanızı sağlayacak makinelere de evinizin mutfağında yer vermenizi öneririz.