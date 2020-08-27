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27.08.2020 - 00:00 |

Hoşnutsuzluklar olabilir

Beklentilerimize, fikirlerimize daha çok özen göstermemiz gereken bir gündeyiz.

Hoşnutsuzluklar olabilir
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Yay burcunun son derecelerinde güney ay düğümü ile birleşiyor ve akşam saatlerinde (20:36) Oğlak burcuna ilerleyecek. Beklentilerimize, fikirlerimize daha çok özen göstermemiz gereken bir gündeyiz. Kimi zaman düşüncelerimiz, yabancılarla ilgili konular ya da hareket, yolculuk içeren konularda sıkıntılar ve hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün şartları zorladığımızda daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Kimi zaman ailevi ya da duygusal açıdan bağlayıcı olan konularda problemler, kopmalar ya da kayıplar söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde olaylara daha gerçekçi bakmaya başlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Baykuş Karşıtlık içeren durumları ele alabiliriz. Mayalara göre ölümü simgeleyen Baykuş günündeyiz. Yenilenme yaşayabileceğimiz bir gündeyiz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.

 

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Bugün

Yaşadığınız olaylara karşı bugün yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizde daha gayretli olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Özgürlük hissi içinde olabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışmalardan uzak durmalısınız. Akşama doğru keyif aldığınız işlerde sıkışmalar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ilişkilerinize istediğiniz gibi yön vermekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizde karşınızdakini de düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların içine daha fazla girmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet gerektiren konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ilgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ve akıcı ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelecek. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş arkadaşlarınızla organize olmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz, kendinizi fazla yormamaya çalışın. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız yerlerde olmak için fırsat yaratabileceksiniz.  Planlarınızda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ailevi konular önem kazanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda riskli durumlar meydana gelebilir. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizle işleri kontrolünüz altına alabileceksiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha hareketli bir gündem oluşabilir. Başkalarından alacağınız destekler var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Bedensel aktiviteler sizi daha rahat hissettirecektir. Bazı konularda risk almak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha aktif rol alabilirsiniz. İmaj değişikliği gibi konuları akşam saatlerine bırakmayın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşanabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Risk almak için uygun bir gün değil. İlerleyen saatlerde koşullarda sıkışmalar meydana gelebilir. Planlarınızdaki değişikliklere çabuk ayak uydurmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecek. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatça işlerinizi toparlayabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Hedefe ulaşmak için risk alabileceğiniz zamanlar var.  İlerleyen zamanlarda biraz daha zor koşullar olabilir. İşlerinizi öğleden sonraya bırakmayın.Devamını Oku

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