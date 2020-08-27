Hoşnutsuzluklar olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Yay burcunun son derecelerinde güney ay düğümü ile birleşiyor ve akşam saatlerinde (20:36) Oğlak burcuna ilerleyecek. Beklentilerimize, fikirlerimize daha çok özen göstermemiz gereken bir gündeyiz. Kimi zaman düşüncelerimiz, yabancılarla ilgili konular ya da hareket, yolculuk içeren konularda sıkıntılar ve hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün şartları zorladığımızda daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Kimi zaman ailevi ya da duygusal açıdan bağlayıcı olan konularda problemler, kopmalar ya da kayıplar söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde olaylara daha gerçekçi bakmaya başlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Baykuş Karşıtlık içeren durumları ele alabiliriz. Mayalara göre ölümü simgeleyen Baykuş günündeyiz. Yenilenme yaşayabileceğimiz bir gündeyiz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.