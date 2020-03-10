DOĞUM HARİTAMIZI BİLMEK NE İŞİMİZE YARAR?

BURÇ YOKTUR DOĞUM HARİTASI VARDIR

Doğum Haritası;

Doğduğumuz andan itibaren başlayan ve tüm yaşamımızda etkili olan kozmik akışı anlatır.

Sahip olduğumuz ama bilemediğimiz matematiğimizdir.

Bizlerin kişiliği, hayatı, keşfedilmemiş potansiyelleri, kökleşmiş alışkanlıkları, ilişkileri, fiziksel problemleri, yetenekleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmini çok rahat tespit eder.

-Astroloji, önyargı barındırmaz ve kişiye tüm çıplaklığı ile aynalama yapar.

Astroloji Haritası ile Bireyin;

1. Karakter tahlili yapılıp kendini daha net algılama kimliğini sorgulama şansını yakalatabilir,

2-Gizli kalmış potansiyel açığa çıkartılabilir,

3-Başarı veya başarısız olacağı alanlar anlatılabilir,

4-Meslek seçimi konusunda net bir şekilde yol gösterilebilir,

5-Sağlık problemlerine ve neden kaynaklandığına ışık tutabilir,

6-İlişki sorunları varsa sebeplerini çözmesine yardımcı olabilir,

7-Genetik veya atalardan taşınan köklü sorunlarına ışık tutabilir.

Yani Astroloji, geleceği öngörmenin dışında çok daha derin analizler yapabilir. Benim kendi adıma ilerleyişim hep geleceği ön görmekten çok kişinin derinliğini görmesine ve anlamasına ışık tutmak yönünde oldu. Gelecek gelir fakat biz nasıl geleceğine ve nasıl karşılayacağımıza tedbirler alabilir, seçimler yapabiliriz.

Sevgiler,

Hülyanida Şahin

Kişisel Dönüşüm Savaşcısı