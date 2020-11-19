Humus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kolay Humus tarifi
Humus nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros'un kazandığı yemekleri yapacak olan iki takımın ilk yapacağı soğuk başlangıç Humus olarak öne çıkıyor. Peki Humus nedir, nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte Kolay Humus tarifi...
Humus nasıl yapılır sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında kaptanlar arasında düelloyu kazanan isim olan Barbaros'un seçtiği yemekleri yapacak olan yarışmacıların yapacağı ilk yemek Humus olarak öne çıkıyor. Peki Humus nasıl yapılıri tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte adım adım kolay humus tarifi ve malzemeleri...
HUMUS MALZEMELERİ
2 su bardağı nohut
5 yemek kaşığı tahin
4 diş sarımsak
1 adet taze sıkılmış limon suyu
4 yemek kaşığı su
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1/2 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
4 dal maydanoz
HUMUS YAPILIŞI
Ayıklanmış nohutları üzerini geçecek kadar suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.
Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırın.
Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın.
Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.