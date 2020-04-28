Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri | Hünkar beğendi nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar yemek tarifleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Her gün iftara ne pişirsem telaşı yaşayan ev hanımları Hünkar beğendi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ

-700 gr kuşbaşı

-yarım çay bardağı sıvı yağ

-1 adet soğan

-1 kg patlıcan

-biraz kaşar rendesi

-2 yemek kaşığı margarin

-1 su bardağı un

-2 su bardağı süt

-limon suyu

-tuz

-karabiber

HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

Soğanlar ince ince küp olarak doğranır. Tencerede sıvı yağ ile kavrulur. Sonrasında etler ilave edilir. Kavurmaya devam edilir.

Tuz ve karabiber eklenir. Etin hizasına gelecek kadar sıcak su konur. Etler yumuşak kıvam alıncaya kadar orta ateşte pişirilir.

Daha sonra patlıcanlar birkaç yerinden delinir. Ocak üzerinde közlenir. Her iki tarafı da közlenir. Sonrasında kabukları soyulur.

Limonlu suda yaklaşık olarak on dk. kadar bekletilir. Sonra, sudan süzülerek alınır. İnce ince doğranır.

Başka bir tencerede margarin eritilir. Un ile beraber kavrulur. Sonra patlıcanlar ilave edilir. Süt de azar azar dökülür.

Devamlı karıştırılır. Koyulaşınca kaşar rendesi ilave edilir. Karıştırılır ve altı kapatılır. Servis tabağına ilk önce et konur, kenarlara da hünkar beğendi koyulur. Sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun.