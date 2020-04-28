Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri | Hünkar beğendi nasıl yapılır?
28.04.2020 - 15:32 |

Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri | Hünkar beğendi nasıl yapılır?

Türk Mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında gelen Hünkar beğendi Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. İftara hünkar beğendi hazırlamak isteyen vatandaşlar Hünkar beğendi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte malzemeler ve tarifi

Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri | Hünkar beğendi nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar yemek tarifleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Her gün iftara ne pişirsem telaşı yaşayan ev hanımları Hünkar beğendi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ

-700 gr kuşbaşı

-yarım çay bardağı sıvı yağ

-1 adet soğan

-1 kg patlıcan

-biraz kaşar rendesi

-2 yemek kaşığı margarin

-1 su bardağı un

-2 su bardağı süt

-limon suyu

-tuz

-karabiber

HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

Soğanlar ince ince küp olarak doğranır. Tencerede sıvı yağ ile kavrulur. Sonrasında etler ilave edilir. Kavurmaya devam edilir.

Tuz ve karabiber eklenir. Etin hizasına gelecek kadar sıcak su konur. Etler yumuşak kıvam alıncaya kadar orta ateşte pişirilir.

Daha sonra patlıcanlar birkaç yerinden delinir. Ocak üzerinde közlenir. Her iki tarafı da közlenir. Sonrasında kabukları soyulur.

Limonlu suda yaklaşık olarak on dk. kadar bekletilir. Sonra, sudan süzülerek alınır. İnce ince doğranır.

Başka bir tencerede margarin eritilir. Un ile beraber kavrulur. Sonra patlıcanlar ilave edilir. Süt de azar azar dökülür.

Devamlı karıştırılır. Koyulaşınca kaşar rendesi ilave edilir. Karıştırılır ve altı kapatılır. Servis tabağına ilk önce et konur, kenarlara da hünkar beğendi koyulur. Sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Gün içinde babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.  Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy İkizler: Gördüm, duydum, biliyorum ve anlatacağım
Op. Dr İlhan Serdaroğlu
Op. Dr İlhan SerdaroğluKimyasal saç düzleştiricileri
Hülya Nida
Hülya Nida2020-2022 Ay Düğümleri
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKSağlıkta teknoloji ve insan
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Boğa: Ruhsal estetik
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker YıldızRuhun dansı
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaOrta yüz germe estetiği
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus tanısı nasıl konur?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDengeli olmak
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBalkonlarda bahar zamanı
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahurda ve iftarda içebileceğiniz 7 şifa dolu hoşaf ve komposto tarifi

Sahurda ve iftarda içebileceğiniz 7 şifa dolu hoşaf ve komposto tarifi

Kastamonu Pilavı tarifi ve malzemeleri! Kastamonu Pilavı nasıl yapılır?

Kastamonu Pilavı tarifi ve malzemeleri! Kastamonu Pilavı nasıl yapılır?

Hangi vitamin ve mineraller bağışıklığı güçlendirir?

Hangi vitamin ve mineraller bağışıklığı güçlendirir?

Eve kapanan otizmli çocuklar için ailelere 9 önemli tavsiye

Eve kapanan otizmli çocuklar için ailelere 9 önemli tavsiye

Sıradaki Haber