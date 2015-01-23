İnsan bazen yalnız kalmak ister..

Karanlık bir yolda, elleri cebinde etrafındaki hiçbir şeyi görmeden, algılamadan bir yere doğru yürümek ve orada kendisini bekleyenle buluşmayı ister..

Yani kendiyle..

Yüzleşmekten korktuğu kendiyle..

Okyanusun derinliklerinde olduğunu sandığı kara kutusuyla..

Oradaydı.

“Görmekten korktuğun gizemlerine hoşgeldin” dedi kendim.

Cesaretini sevmiştim.

“Biliyorum” dedim .”Onun için buradayım zaten”

“Gizlediğin, bastırdığın duyguların bunlar.Gözünü karartmaktan çekinmeyeceğin, alabildiğince şehvetli, çekici, zehirli bir çiçek gibi adeta ama olağanüstü cezbedici” dediğini duydum kendimin.

“Evet” dedim, “göründüğünden bile daha güzel, itinayla sakladığım gizlediğim bir çiçek..”

Güldü.

“Benden gizleyemezsin çünkü ben senim” dedi.

“Ondan niye bu kadar ve karşılıksız etkilendiğini ve bunun neden ve ne zaman oluştuğunu bilemezsin ama ben bilirim..”

Kararlıydı bunları söylerken..

“Minicik bir ‘an’da başlar o yanardağı patlatacak kudretteki kıvılcım..İçin için yanar yıllarca..”

Parmağını sallayarak üstüme üstüme, dersteki hoca edasıyla sürdürdü konuşmasını..

“Zaten aşk denen duygunun hangi düzeneklerle ateşlendiğini kim bilmiş ki yeryüzünde..Tabii ki bilemezsin.. Ama bırak onu görmeyi bu duyguyla yüzleştiğinde bile kimyan değişir, kalbin çarpar..Gece yarısı tek başınayken bir ilkbahar bahçesinin ortasında buluverirsin kendini, yalan mı..?”

Gerçekten bana çok benziyordu.Ama benden cesaretliydi haliyle..

“Doğru” dedim.

Sakin bir tonda sürdürdü konuşmasını..

“Tanımladığın bir iletişim kanalı değil bu” dedi..

“Sevmek ve onu hissedebilmek..Hissettiğini anlatabilmek..Hiç kolay değil..

Ama, parmaklarının arasında kayarken kestane rengi saçları..

Gözlerinin ta içine yeşilin üstüne maviyle yazmışsan sevdanı.

Ya da istasyonda hiç gelmeyeceğini bildiğin trenin ikinci vagonunda perdesi hafiften aralanmış pencerede buğulu gözleri beklemekten vazgeçmemişsen..

Yüreğinde hapsettiğin o telaşlı serçe kuşunu birgün ergeç alırsın avucuna..

İşte o zaman sal onu maviliklere, özgürlüğüne..

Ve bekle, yalnızca bekle..Anlatmışsan bunları, gelir..Mutlaka gelir”

“Haklısın” dedim..

“Bilmiyorum anlattım mı anlatamadım mı..?”

Sarıldım.

Ne kadar ayrı kalmışız birbirimizden..