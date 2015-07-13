Tarih böyle mi yazılıyor ??

Buna mı inanmak zorundayız..?

Bir zorba gelir ve garibanı öldürür..

Zorba devam eder, gariban öldüğüyle kalır..

Hayır.

Tarih biriktirir..

Mazlumlar, garibanlar ölür, ölür ölür..

Zorbalar, zalimler yürür gider..

O devir bitiyor..

Ölümler o kadar birikti ki..

Zalimlerin boyunu aşıyor..

Ayrımcılıkla, başkalaştırmacılıkla, oynadıkları oyun yok olmakta..

Dün caddede çiçekçide bekçi yevmiyesine muhtaç uyurken, arabasının yarıştığı diğer arabalardan daha güçlü olduğunu ve kendisinin de yarıştığı diğer yarışçılardan daha iktidar(sız)lı olduğunu ispat etmeye çalışan zavallı bir ruhun cinayetine maruz kalan gariban Mehmet'im..

Şaşırma..

Biz o "Alavere dalavere kürt Memet nöbete" diyen ölüm tüccarlarını iyi biliriz..

Onlar kah Maraş'ta, Çorum'da.

Kah 1 Mayıs'larda..

Kah asker üniformasıyla..

Kah siyasetçi frakıyla..

Kah devlet simülasyonuyla..

Kah medyayla..

Hep vardılar

Dünyanın her yanında vardılar..

Almanya'da Hitler kılığında, İspanya'da Franco maskesiyle, Amerika'da klu klux klan kostümüyle bugün Kobene'de kasap rolüyle...

Asırlarca vardılar..

Gözlerinde aynı sana çarpan sürücünün ifadesi vardı hep.

Kin, nefret, vahşet, insan ve yaşam karşıtlığıi..

Öldürdüler durdular.

Silahlarla, yalanlarla, fitnelerle, ayrıştırıp çarpıştırıp yok ederek ceplerini doldurdular..

Ahmed Arif'in dizelerinde "engerekler ve çıyanlar, aşımıza ekmeğimize göz koyanlar, tanı bunları" diye Adiloş bebeğe anlattığıdır onlar..

Ya da Yılmaz Güney'in Umut filminde at arabacısına çarpıp atını öldürdükten sonra "devlet"ine sığınıp yırttığını sananlardır..

Seni sinek gibi ezip yok ettiklerini sanıyorlar geçmişte yaptıkları gibi..

Mehmet'im, yanılıyorlar..

O devir bitti.

Senin gibi durmaksızın okuyanlar ve öğrenenler ve farkında olanlar.

Dünyayı değiştirecek..

O boktan arabayla seni yok edip sonra da ondan bundan yırtacağını sananlar var ya..

Hepsi ölümlü.

Ne para, ne devlet ne mahkeme..

Ne tanıdık, ne güç, ne iktidar sığmaz bizlere..

Senin yüreğini birleştirdim kendi yüreğimde.

Ben yaşıyorum

Sen de buradasın..

Onlar ölümlü gerçekte..