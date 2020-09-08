Sonbahar aşkı güzeldir.

Kışın soğunu, ilkbaharın aceleciğini, yazın sıcağını görmüştür..

Hayatın sonuna doğru teslim oluşun tevekkülünü bilir..

Yaprakları soluyor olsa da gövdesini, köklerini ve dallarını daha kuvvetle hisseder..

Önündeki mevsimlerin her koşuluna hazırdır..

Neye tutunması gerektiğini artık anladığı için güneşin ışığının kıymetini iyi bilir..

O yüzdendir ki sonbaharında ancak görür kalpteki ışıkla gökyüzündekinin hiçbir zaman ayrışmadığını..

İnsan ile kainatın aslında bir bütün olduğunu ve ikisinin de yalnızca aşkla varolduğunu..

O yüzden güzeldir sonbahar aşkı..

Sakindir, tatlı bir esinti gibi hissedersin bütün hücrelerinde, ürpertir..

Eylül mehtabında gizlendiği yerden çıkıp onun güzel gözlerinde parıldadığında anlarsın..

Muhteşemdir..

Unutulmazdır..

Dahası, kaçınılmazdır..